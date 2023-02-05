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Морозы или снова снегопады? Какая погода ждет новосибирцев на рабочей неделе — изучаем прогнозы сервисов

Солнца ждать не стоит

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Зима отступать пока не намерена

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В Новосибирске рабочая неделя ожидается пасмурной, а ночи морозными. Изучаем прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, стоит ли одеваться потеплее.

Гидрометцентр обещает новосибирцам всю неделю небольшие снегопады. При этом будет достаточно холодно, а ночью морозно. В первой половине недели днем будет -10... -12 градусов, ночью -17 градусов. К выходным похолодает. В светлое время суток ожидается -14... -16 градусов, в темное — -24... -25 градусов.

Ясных дней не стоит ждать

Ясных дней не стоит ждать

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«Яндекс.Погода» также обещают новосибирцам пасмурную неделю, но снегопады будут несильными. Днем будет -13... -17 градусов, ночью — -19... -24 градуса.

В конце недели в городе похолодает

В конце недели в городе похолодает

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Gismeteo сообщает, что к концу недели ночью температура может опустить до -25 градусов. Днем ожидается около -11... -17 градусов. Снегопады ожидаются только во вторник и среду.

Самые холодные ночи ожидаются 9, 10 и 11 февраля

Самые холодные ночи ожидаются 9, 10 и 11 февраля

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Большая часть зимы уже закончилась, а это значит, что скоро в Новосибирск придет тепло. Читайте, что ждать новосибирцам весной.

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