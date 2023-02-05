Морозы или снова снегопады? Какая погода ждет новосибирцев на рабочей неделе — изучаем прогнозы сервисов

В Новосибирске рабочая неделя ожидается пасмурной, а ночи морозными. Изучаем прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, стоит ли одеваться потеплее.
Гидрометцентр обещает новосибирцам всю неделю небольшие снегопады. При этом будет достаточно холодно, а ночью морозно. В первой половине недели днем будет
«Яндекс.Погода» также обещают новосибирцам пасмурную неделю, но снегопады будут несильными. Днем будет
Gismeteo сообщает, что к концу недели ночью температура может опустить до -25 градусов. Днем ожидается около
Большая часть зимы уже закончилась, а это значит, что скоро в Новосибирск придет тепло. Читайте, что ждать новосибирцам весной.