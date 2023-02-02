МЧС Новосибирской области предупредило водителей об опасности из-за морозов

МЧС рекомендовало новосибирским водителям быть осторожнее на трассах. Из-за морозов увеличивается риск крупных аварий и заторов на дорогах.
— Февраль в Новосибирской области начался с похолодания. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до -29 градусов. Автомобилистов во время дальнего следования может подстерегать опасность в виде заторов на дорогах. С начала года пожарно-спасательные подразделения реагировали на ДТП уже 139 раз. Во время ликвидации последствий аварий были спасены 12 человек, — рассказали в МЧС.
К опасным участкам специалисты относят трассы Новосибирска, Бердска, Искитима, федеральные автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Новосибирск, Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск — Бийск, Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Иркутск и территориальные автодороги К-17р Новосибирск — Кочки — Павлодар, К-12 Новосибирск — Колывань — Томск, К-19р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Советское шоссе.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, морозы в регионе продержатся в ближайшие несколько дней. Днем ожидается от -10 до -15 градусов, ночью —
— Если с вами случилось происшествие во время пути следования, незамедлительно сообщите об этом на единый номер вызова экстренных служб 112, — напомнили в МЧС.
В конце января «Газель» с туристами из Новосибирска застряла в снегу на кемеровской трассе. Выбраться им помогли сотрудники ДПС.