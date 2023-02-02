МЧС Новосибирской области предупредило водителей об опасности из-за морозов

МЧС рекомендовало новосибирским водителям быть осторожнее на трассах. Из-за морозов увеличивается риск крупных аварий и заторов на дорогах.

— Февраль в Новосибирской области начался с похолодания. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до -29 градусов. Автомобилистов во время дальнего следования может подстерегать опасность в виде заторов на дорогах. С начала года пожарно-спасательные подразделения реагировали на ДТП уже 139 раз. Во время ликвидации последствий аварий были спасены 12 человек, — рассказали в МЧС.