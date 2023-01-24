«Газель» с новосибирскими туристами съехала на обочину по пути в Шерегеш — видео, как машину толкают полицейские

— Туристы направлялись из Шерегеша в Новосибирск, однако в сложных погодных условиях водитель не справился с управлением и съехал на обочину, где забуксовал в глубоком снегу. Попытки вернуть транспортное средство на дорогу самостоятельно привели к тому, что машина еще сильнее увязала в рыхлом сугробе, — рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.