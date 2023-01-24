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«Газель» с новосибирскими туристами съехала на обочину по пути в Шерегеш — видео, как машину толкают полицейские

В регионе снегопад и метель

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Вытолкнуть микроавтобус помогли сами пассажиры

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«Газель» с туристами из Новосибирска застряла в снегу на кемеровской трассе. Выбраться им помогли сотрудники ДПС.

Экипаж ДПС патрулировал опасные участки «туристической» дороги Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. Там они заметили застрявший в снегу микроавтобус.

— Туристы направлялись из Шерегеша в Новосибирск, однако в сложных погодных условиях водитель не справился с управлением и съехал на обочину, где забуксовал в глубоком снегу. Попытки вернуть транспортное средство на дорогу самостоятельно привели к тому, что машина еще сильнее увязала в рыхлом сугробе, — рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские лопатами расчистили от снега путь машине, а потом вместе с пассажирами вытолкали «Газель».

— Гости соседнего региона поблагодарили полицейских за оказанную помощь и благополучно продолжили путь, — добавили в полиции.

В начале января серьезное ДТП произошло в Болотнинском районе. Столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали четыре человека, двое оказались зажаты. На ликвидацию последствий аварии выезжали сотрудники МЧС.

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