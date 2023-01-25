Снегопады уйдут из Новосибирска: синоптики составили новый прогноз

В Новосибирске ожидается ослабление снегопадов: циклон смещается в Томскую область, сообщили синоптики.
26 января в городе временами ожидается небольшой снег, температура ночью составит -10…-12 градусов, днем -6…-8 градусов. Ветер юго-западный 6–11 м/с.
В пятницу, 27 января, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 8–13 м/с с порывами до 18 м/с. Ночная температура — -9…-11 градусов, дневная — -6...-8 градусов.
28 января синоптики прогнозируют небольшой снег ночью, днем преимущественно без осадков. Юго-западный ветер 7–12 м/с ночью и 4–9 м/с днем. Температура ночью составит -8...-10 градусов, днем -6…-8 градусов.
— Циклон сохраняется, но активные фронтальные зоны смещаются к Томску. Поэтому осадки будут постепенно прекращаться, — пояснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра
Синоптик добавила, что до конца января в городе не ожидается сильных морозов.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на февраль. Его составили специальные интернет-сервисы. Ожидается, что в Новосибирске будет не холоднее —17 градусов.