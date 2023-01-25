Третий день снегопад: как Новосибирск встретил очередное снежное утро — кадры из заметенного сквера

Новосибирск уже третий день засыпает снегом. И пока коммунальные службы встречаются с новыми вызовами, а автомобилисты стоят в пробках, жители города наслаждаются теплой зимней погодой и красивыми видами.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в Сквере славы на левом берегу и запечатлел, как город встречает очередной снежный день.
Во время таких обильных снегопадов вся надежда в большом городе на уборочную технику. Фотограф НГС Александр Ощепков проследил, как дорожники выполнили свою задачу, и запечатлел процесс.