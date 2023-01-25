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Третий день снегопад: как Новосибирск встретил очередное снежное утро — кадры из заметенного сквера

В среду температура будет меньше 10 градусов

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Снегопады начались в городе в понедельник

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Новосибирск уже третий день засыпает снегом. И пока коммунальные службы встречаются с новыми вызовами, а автомобилисты стоят в пробках, жители города наслаждаются теплой зимней погодой и красивыми видами.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в Сквере славы на левом берегу и запечатлел, как город встречает очередной снежный день.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского метеоцентра, сегодня ночью было <nobr class="_">-11... -13</nobr> градусов

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского метеоцентра, сегодня ночью было -11... -13 градусов

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Днем сегодня обещают <nobr class="_">-7... -9</nobr> градусов

Днем сегодня обещают -7... -9 градусов

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Днем в Новосибирске будет местами небольшой снег

Днем в Новосибирске будет местами небольшой снег

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Как сообщают в метеоцентре, в городе даже пониженный уровень загрязнения атмосферы

Как сообщают в метеоцентре, в городе даже пониженный уровень загрязнения атмосферы

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Синоптики предупреждают, что на дорогах местами будут снежные заносы и гололедица

Синоптики предупреждают, что на дорогах местами будут снежные заносы и гололедица

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Утром в Новосибирске всё еще темно, хотя каждый день солнце встает чуть раньше

Утром в Новосибирске всё еще темно, хотя каждый день солнце встает чуть раньше

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В такую погоду приятно гулять: нехолодно и красиво

В такую погоду приятно гулять: нехолодно и красиво

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Для некоторых спортсменов снегопад не страшен

Для некоторых спортсменов снегопад не страшен

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Во время таких обильных снегопадов вся надежда в большом городе на уборочную технику. Фотограф НГС Александр Ощепков проследил, как дорожники выполнили свою задачу, и запечатлел процесс.

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