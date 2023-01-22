В Новосибирской области похолодало до минус 43 градусов

Температура воздуха в Новосибирской области снизилась до минус
По данным онлайн-сервиса ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», холод сконцентрировался в восточном и юго-восточном направлениях от Новосибирска. Сейчас в Искитимском районе градусники в среднем показывают
В юго-западных районах сейчас немногим теплее: в Сузуне — минус
Чем западнее — тем теплее: в Коченево градусники показывают минус
Ранее синоптики предупреждали новосибирцев о сильных морозах, но прогнозировали, что столбики термометров не опустятся ниже минус 38 градусов.