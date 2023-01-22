СЕЙЧАС -37°С
Пробки 1/10
usd 68.67
eur 74.34
Тема дняМикрорайоны Новосибирска, которые "бесят"
Все новости
Все новости

В Новосибирской области похолодало до минус 43 градусов

Регион переживает очередные сильные морозы

648

Ранее синоптики обещали, что холоднее минус 38 градусов не будет

Поделиться

Температура воздуха в Новосибирской области снизилась до минус 43 градусов. Холоднее всего сейчас в Искитимском, Маслянинском и Сузунском районах.

По данным онлайн-сервиса ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», холод сконцентрировался в восточном и юго-восточном направлениях от Новосибирска. Сейчас в Искитимском районе градусники в среднем показывают 42,8 градуса ниже нуля, в Маслянинском — минус 41,9 градуса, в Тогучинском — минус 39,8.

Поделиться

В юго-западных районах сейчас немногим теплее: в Сузуне — минус 38,8 градуса, в Ордынке — минус 37,9. В северных районах температура держится в пределах минус 35 градусов. В Колывани сейчас минус 32,9 градуса, в Мошково — минус 34,1 градуса.

Чем западнее — тем теплее: в Коченево градусники показывают минус 32,8 градуса, в Чулыме — минус 30, в Каргате — минус 27,3, в Чанах — минус 19, в Татарске — минус 18.

Ранее синоптики предупреждали новосибирцев о сильных морозах, но прогнозировали, что столбики термометров не опустятся ниже минус 38 градусов.

По теме

Аномальные холодаМорозТемператураТемпература воздуха до минус 40
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter