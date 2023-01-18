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Тема дняМорозы до -32 градусов
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«До -32 в городе»: в Новосибирск в выходные придет якутский антициклон и принесет морозы

Температура воздуха будет понижаться к концу недели

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В городе будет мороз

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В Новосибирске к концу рабочей недели похолодает. Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, в четверг и пятницу в городе сохранится прежняя температура.

— Сейчас на нас всё еще оказывает влияние приземная ложбина с фронтальными разделами, поэтому осадки и легкий морозец. Затем на нас с северо-востока распространится якутский антициклон, то есть поле высокого давления. Он окажет влияние на 21 января, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

В четверг, 19 января, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. В ночные часы температура -17... -19 градусов, днем -10... -12 градусов. Ветер западного направления 3–8 м/с.

В пятницу, 20 января, небольшой снег. В ночные часы температура -15... -17 градусов, днем обещают -10... -12 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с.

В субботу, 21 января, ночью сохраняется небольшой снег, днем уже без осадков. Ожидается похолодание. В ночные часы температура -26... -28 градусов, местами до -32 градусов. Днем обещают -26... -28 градусов. Ветер переменный 2–7 м/с.

Завтра, 19 января, в Новосибирске православные будут праздновать Крещение. ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовало список мест, где появятся купели для крещенских купаний.

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