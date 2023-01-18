«До -32 в городе»: в Новосибирск в выходные придет якутский антициклон и принесет морозы

В Новосибирске к концу рабочей недели похолодает. Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, в четверг и пятницу в городе сохранится прежняя температура.
— Сейчас на нас всё еще оказывает влияние приземная ложбина с фронтальными разделами, поэтому осадки и легкий морозец. Затем на нас с северо-востока распространится якутский антициклон, то есть поле высокого давления. Он окажет влияние на 21 января, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.
В четверг, 19 января, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. В ночные часы температура
В пятницу, 20 января, небольшой снег. В ночные часы температура
В субботу, 21 января, ночью сохраняется небольшой снег, днем уже без осадков. Ожидается похолодание. В ночные часы температура
Завтра, 19 января, в Новосибирске православные будут праздновать Крещение. ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовало список мест, где появятся купели для крещенских купаний.