В ночь Крещение до -19 градусов: что еще новосибирцам ждать от погоды в ближайшие дни

В Новосибирске в ближайшие дни будет снежная погода. Как сообщили в Западно-Сибирском метеоцентре, к 19 января ожидается похолодание.
— Пока у нас все сохраняется. Через нашу территорию проходит волновой атмосферный фронт, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.
Во вторник, 17 января, небольшой снег сохраняется, ночью местами умеренный, метели. Температура в ночные часы
В среду, 18 января, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью температура
В четверг, 19 января, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью обещают
МЧС по Новосибирской области предупредили, что из-за обильного снегопада возможны обрушения.