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В ночь Крещение до -19 градусов: что еще новосибирцам ждать от погоды в ближайшие дни

Синоптики составили новый прогноз

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Синоптики обещают метели

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В Новосибирске в ближайшие дни будет снежная погода. Как сообщили в Западно-Сибирском метеоцентре, к 19 января ожидается похолодание.

— Пока у нас все сохраняется. Через нашу территорию проходит волновой атмосферный фронт, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

Во вторник, 17 января, небольшой снег сохраняется, ночью местами умеренный, метели. Температура в ночные часы -10... -12 градусов, днем -6... -8 градусов. Ветер северо-западного направления, в ночные часы 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Днем ветер 4–9 м/с.

В среду, 18 января, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью температура -12... -14 градусов, днем обещают -10... -12 градусов с небольшим понижением к вечеру. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.

В четверг, 19 января, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью обещают -17... -19 градусов, днем будет -11... -13 градусов. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

МЧС по Новосибирской области предупредили, что из-за обильного снегопада возможны обрушения.

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