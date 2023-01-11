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«Будет теплее, но не особо комфортно»: морозы в Новосибирске сменятся снегом и порывистым ветром

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие три дня

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Скоро морозы сменятся потеплением, но далеко не факт, что это обрадует новосибирцев

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На смену морозам в Новосибирск придут потепление, снег и порывистый ветер. Об этом корреспонденту НГС рассказали в Новосибирском гидрометцентре.

По данным синоптиков, теплее станет уже завтра, в четверг, 12 января 2023 года. Если ночь ожидают еще морозную — -32... -34 градуса, то уже днем столбики термометров поднимутся до -21... -23 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, ночью — 2–7 м/с, днем — 6–11 м/с. Осадков метеорологи не ожидают.

В пятницу, 13 января, ясные дни закончатся и пойдет небольшой снег. Ветер усилится: его скорость составит 7–12 м/с, порывы — до 17 м/с, направление не изменится. Ночью термометры покажут -21... -23 градуса, к утру начнет теплеть. Дневная температура составит 14–16 градусов.

14 января по-прежнему будет идти снег, ветер будет дуть с запада, 6–11 м/с, порывы до 16 м/с. Ночью метеорологи ожидают 15–17 градусов ниже нуля, днем потеплеет до -11... -13 градусов.

— У нас проходит теплый фронт, и в связи с этим мы ожидаем осадки в виде снега, и будет довольно ветрено, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова. — С одной стороны, будет теплее, с другой — не совсем комфортные условия.

По данным синоптиков, такая погода продержится в Новосибирске как минимум до 16 января, что будет дальше — метеорологи пока не загадывают. А вот популярные сервисы уже составили прогнозы на Крещение — на основании данных о погоде за прошлые годы.

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