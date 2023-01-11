«Будет теплее, но не особо комфортно»: морозы в Новосибирске сменятся снегом и порывистым ветром

На смену морозам в Новосибирск придут потепление, снег и порывистый ветер. Об этом корреспонденту НГС рассказали в Новосибирском гидрометцентре.
По данным синоптиков, теплее станет уже завтра, в четверг, 12 января 2023 года. Если ночь ожидают еще морозную —
В пятницу, 13 января, ясные дни закончатся и пойдет небольшой снег. Ветер усилится: его скорость составит
14 января по-прежнему будет идти снег, ветер будет дуть с запада,
— У нас проходит теплый фронт, и в связи с этим мы ожидаем осадки в виде снега, и будет довольно ветрено, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова. — С одной стороны, будет теплее, с другой — не совсем комфортные условия.
По данным синоптиков, такая погода продержится в Новосибирске как минимум до 16 января, что будет дальше — метеорологи пока не загадывают. А вот популярные сервисы уже составили прогнозы на Крещение — на основании данных о погоде за прошлые годы.