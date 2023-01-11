«Будет теплее, но не особо комфортно»: морозы в Новосибирске сменятся снегом и порывистым ветром

На смену морозам в Новосибирск придут потепление, снег и порывистый ветер. Об этом корреспонденту НГС рассказали в Новосибирском гидрометцентре.



По данным синоптиков, теплее станет уже завтра, в четверг, 12 января 2023 года. Если ночь ожидают еще морозную — -32... -34 градуса, то уже днем столбики термометров поднимутся до -21... -23 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, ночью — 2–7 м/с , днем — 6–11 м/с . Осадков метеорологи не ожидают.