Почему так холодно? Метеорологи рассказали, когда из России уйдут морозы и чего ждать до конца зимы

Начало года в регионах России выдалось аномально морозным. Резкое похолодание пришло в Москву и Санкт-Петербург (в столице пришлось максимально поднимать температуру в системах отопления, а в Петербурге из-за морозов объявили «желтый» уровень опасности). В Ярославской области жители остались без электричества в 30-градусный мороз, а после этого аномальные холода добрались в Свердловскую, Самарскую, Челябинскую области и другие регионы, накрыв Центральную Россию. В начале этой недели морозы пришли и в сибирские регионы — Омскую и Новосибирскую области. В Уфе температура побила 50-летние рекорды, а на Урале школы отменяют уроки из-за аномальных морозов. Как долго это будет продолжаться? Откуда вообще взялась такая погода? И самое главное — когда наступит потепление? Вместе с синоптиками выяснили, чего ждать от предстоящих двух месяцев зимы в России.
Почему так холодно
Первые прогнозы на зиму Росгидромет публиковал еще осенью. Тогда метеорологи предполагали, что в большей части России зима будет примерно такой же, как последние двадцать лет — то есть без особых сюрпризов. В январе 2023 года температура выше обычного ожидалась на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-западе Якутии. А на юге Сибири обещали более сильные холода по сравнению с январем прошлого года. Что же касается остальной части России, то там январская температура не должна была отличаться от прошлогодних значений.
Но уже начало января показало, что вероятностный прогноз пошел не по плану. При этом, по словам метеоролога Романа Вильфанда, в первые два дня на европейской части России и вовсе была аномально теплая погода.
— 1 января в Москве был перекрыт рекорд — +5 градусов, 2 января — еще выше температура — +6,4. Уже потом, к Рождеству, наступило понижение, — пояснил метеоролог.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
С чем же связано такое резкое понижение температуры? Как объясняет Вильфанд, всё произошло из-за ультраполярных вихрей, сформировавшихся в антициклон над морями северо-востока России: Восточно-Сибирским и Лаптевых. Именно там находятся особенно холодные воздушные массы, которые и обеспечили такую погоду.
— К 4–5 января там сформировался хорошо выраженный антициклон, и это способствовало тому, что сначала в полярных, а затем в умеренных регионах восточные массы начали перемещаться не с запада на восток, а с северо-востока на юго-запад, — рассказал Вильфанд. — Этот процесс привел к тому, что холодный воздух, оформленный в виде антициклона, перемещался по северо-западу Сибири и северу Урала к европейской части России.
После этого антициклон переместился из центра европейской части России на юго-восток, в густонаселенные регионы Сибири — Томскую, Омскую и Новосибирскую области. С 10 по 12 января там ожидаются морозы до –40 градусов.
Когда ждать потепления
Несмотря на резкое похолодание, аномальные морозы, по словам синоптиков, задержаться не должны — всё потому, что антициклон не установился надолго.
— В атмосфере изменчивая циркуляция, нет устойчивых процессов, и это хорошо — нормально, что погода значительно меняется, — объяснил Роман Вильфанд. — Если устанавливается стационарный антициклон, это обычно приводит к большим неприятностям. Такое было летом 2010 года, когда антициклон установился на европейской части России на 52 дня. Это привело к бесконечным лесным пожарам, торфяники горели, температура была аномально высокая. Если такой антициклон устанавливается зимой, то значит, холод будет продолжительным — больше 2–3 недель. Это большие проблемы для энергетики и других отраслей экономики.
По словам метеоролога, уже к концу этой недели должно прийти потепление — как в Сибири, так и в европейской части России.
— [В Сибири] к Старому Новому году температура примерно на 25 градусов поднимется и будет даже выше нормы на три градуса. В центре европейской части России постепенно атлантические воздушные массы будут перемещаться, и к концу недели температура повысится на 10 градусов, — подытожил Роман Вильфанд.
Что касается дальнейших прогнозов, то, согласно данным Росгидромета, температура в феврале ожидается близкой к средним многолетним значениям. Но несмотря на это, месяц обещает быть холоднее прошлогоднего на большей части территории России, кроме юго-востока Сибири и северо-восточных регионов Дальнего Востока.
Ранее климатолог Андрей Киселев рассказывал, что зимы в России стали мягче — это мнение подтверждалось синоптиками. По данным Росгидрометцентра, с 2012 по 2020 год феврали были теплыми или очень теплыми, и лишь в 2021 году средняя температура последнего месяца зимы оказалась заметно ниже нормы. Но февраль 2022 года снова вернул себе звание теплого месяца.
— Аналогично волнам тепла могут происходить и волны холода, но если в целом говорить о глобальном потеплении, то зимние температуры растут интенсивней, чем летние, — рассказывал Киселев. — В течение уже достаточно продолжительного периода времени наблюдается тенденция к теплым зимам. Если же взять статистику по количеству осадков на территории России, то процент жидких осадков увеличивается, а твердых осадков — уменьшается, грубо говоря: больше дождей и меньше снега.