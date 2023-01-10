Почему так холодно? Метеорологи рассказали, когда из России уйдут морозы и чего ждать до конца зимы

Но уже начало января показало, что вероятностный прогноз пошел не по плану. При этом, по словам метеоролога Романа Вильфанда, в первые два дня на европейской части России и вовсе была аномально теплая погода.



— 1 января в Москве был перекрыт рекорд — +5 градусов, 2 января — еще выше температура — +6,4. Уже потом, к Рождеству, наступило понижение, — пояснил метеоролог.

Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.

