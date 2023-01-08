От +1 до -32: изучаем, какой будет погода в Новосибирске в первую рабочую неделю

Уже завтра, 9 января, официально закончатся праздничные выходные и начнется рабочая неделя. Погода в следующие 7 дней будет непостоянной: от плюсовых температур до крепких морозов. НГС изучил данные разных сервисов и составил прогноз на следующую неделю.
По версии «Яндекс.Погоды», сегодня и завтра в городе сохранится тепло. В понедельник, 9 января, температура днем составит
Погода будет пасмурной с небольшим снегом.
По данным Gismeteo, днем в понедельник в Новосибирске будет плюсовая температура — +1, но уже ночью похолодает до -23. Самыми холодными днями, как и в предыдущем прогнозе, должны стать вторник, среда и четверг. Дневные температуры в эти дни будут колебаться от -20 до -28 градусов, а ночные — от -28 до -32. К пятнице станет чуть теплее: днем обещают -15, ночью -18 градусов. В выходные днем температура составит
В первой половине недели сайт Gismeteo обещает переменную облачность с небольшими осадками. Во второй половине недели будет пасмурно и снежно.
«Погода Mail.ru» обещает легкий мороз уже в понедельник. По данным сервиса, днем градусник покажет -20, а ночью -11 градусов. Во вторник, среду и четверг ожидается похолодание. Днем синоптики обещают
Ожидаются снег и облачность.
Все сервисы сходятся в том, что на следующей неделе в городе ожидается резкий перепад температур. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, чем опасны такие погодные качели и кому особенно нужно поберечься.
А во время каникул новосибирцам повезло с погодой — всю неделю в городе было тепло. Горожане воспользовались этим и отправились гулять по центру города. Здесь можно посмотреть наш фоторепортаж с людной улицы Ленина.