От +1 до -32: изучаем, какой будет погода в Новосибирске в первую рабочую неделю

По данным Gismeteo, днем в понедельник в Новосибирске будет плюсовая температура — +1, но уже ночью похолодает до -23. Самыми холодными днями, как и в предыдущем прогнозе, должны стать вторник, среда и четверг. Дневные температуры в эти дни будут колебаться от -20 до -28 градусов, а ночные — от -28 до -32. К пятнице станет чуть теплее: днем обещают -15, ночью -18 градусов. В выходные днем температура составит -13... -14 градусов, ночью — -18... -21 .