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СрочноЭкстренное предупреждение: ветер до 23 м/с
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«Усиление ветра до 18–23 м/с»: МЧС выпустило экстренное предупреждение для новосибирцев

Горожанам рекомендовали не парковаться под деревьями

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Завтра новосибирцев ждут метель и гололедица

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В ближайшие сутки в Новосибирске ожидются снег, мокрый снег с дождем, метели, гололед и сильный ветер. МЧС предупредило горожан о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 9 января ожидается усиление ветра до 18–23 м/с, резкое похолодание. На дорогах — сильная гололедица, снежные заносы.

МЧС предупредило, что возможны обрыв линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывы кровли, нарушение работы транспорта и коммунальных служб, увеличение количества ДТП.

— Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли): порывы ветра могут вызвать их падение, — сообщили в министерстве.

Не рекомендуется парковать машины под старыми деревьями и ветхими конструкциями.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999.

В начале недели в Новосибирск придут аномальные морозы.

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