«Усиление ветра до 18–23 м/с»: МЧС выпустило экстренное предупреждение для новосибирцев

В ближайшие сутки в Новосибирске ожидются снег, мокрый снег с дождем, метели, гололед и сильный ветер. МЧС предупредило горожан о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
МЧС предупредило, что возможны обрыв линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывы кровли, нарушение работы транспорта и коммунальных служб, увеличение количества ДТП.
— Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли): порывы ветра могут вызвать их падение, — сообщили в министерстве.
Не рекомендуется парковать машины под старыми деревьями и ветхими конструкциями.
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону
В начале недели в Новосибирск придут аномальные морозы.