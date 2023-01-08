Аномальные морозы придут в Новосибирскую область

Температуру на 20 градусов ниже нормы прогнозируют в Сибирском федеральном округе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

— Драматичные события ожидают юг Западной Сибири — Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край. Там температуры пока что очень высокие, но там будет резкое похолодание. Отклонение от нормы будет на 20 градусов, — заявил Вильфанд.