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Аномальные морозы придут в Новосибирскую область

Температура опустится на 20 градусов ниже климатической нормы

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Первую неделю года в Новосибирске было тепло

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Температуру на 20 градусов ниже нормы прогнозируют в Сибирском федеральном округе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

— Драматичные события ожидают юг Западной Сибири — Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край. Там температуры пока что очень высокие, но там будет резкое похолодание. Отклонение от нормы будет на 20 градусов, — заявил Вильфанд.

На следующей неделе новосибирцев ждет резкий перепад температур: за сутки температура изменится от +1 до -30. Подробный прогноз мы публиковали здесь.

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