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Какая погода будет на Рождество в Новосибирске — изучаем погодные сервисы

В город придет резкое потепление после ночных морозов

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Рождество уже завтра

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В Новосибирске на Рождество, 7 января, будет идти снег, а погоду обещают переменчивую. Ночной мороз к вечеру сменится теплой зимней погодой, и температура может подняться до -5 градусов. НГС изучил погодные сервисы и собрал в одном материале разные прогнозы.

По данным «Гисметео», снег появится к вечеру

По данным «Гисметео», снег появится к вечеру

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По данным «Гисметео», завтра к вечеру пойдет снег. Ночью температура будет -17 градусов, но днем она постепенно начнет подниматься, и к 22 часам уже будет -5 градусов. Как добавляют на сайте «Гисметео», восход солнца завтра начнется около 09:51 часов, а заход в 17:17.

Вечером температура будет колебаться от -8 до -5 градусов

Вечером температура будет колебаться от -8 до -5 градусов

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По данным «Яндекс.Погоды», снег идти будет весь день. Утром температура будет колебаться от -16 до -14 градусов. Днем все еще будет прохладно, от -12 до -8 градусов, а к вечеру в городе окончательно потеплеет до -5 градусов.

Западный ветер к утру сменится на южный

Западный ветер к утру сменится на южный

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Сервис World weather сообщает, что завтра будет весь день облачно, снег пойдет днем и будет идти до конца дня. Ночью и утром будет -19 градусов, но после обещают резкое потепление до -6 градусов.

Облачность ожидается с прояснениями

Облачность ожидается с прояснениями

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Как сообщают синоптики с Западно-сибирского метеоцентра, преимущественно день будет без осадков. На дорогах возможна гололедица. При этом синоптики обещают, что ночью температура будет -18... -20 в городе, а днем -5... -7 градусов.

В Новосибирске 7 января, на православное Рождество Христово, соборы будут проводить всенощные бдения и литургии. НГС публикует расписание городских соборов и храмов.

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