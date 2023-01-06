Какая погода будет на Рождество в Новосибирске — изучаем погодные сервисы

В Новосибирске на Рождество, 7 января, будет идти снег, а погоду обещают переменчивую. Ночной мороз к вечеру сменится теплой зимней погодой, и температура может подняться до
По данным «Гисметео», завтра к вечеру пойдет снег. Ночью температура будет
По данным «Яндекс.Погоды», снег идти будет весь день. Утром температура будет колебаться от -16 до -14 градусов. Днем все еще будет прохладно, от -12 до
Сервис World weather сообщает, что завтра будет весь день облачно, снег пойдет днем и будет идти до конца дня. Ночью и утром будет
Как сообщают синоптики с Западно-сибирского метеоцентра, преимущественно день будет без осадков. На дорогах возможна гололедица. При этом синоптики обещают, что ночью температура будет
В Новосибирске 7 января, на православное Рождество Христово, соборы будут проводить всенощные бдения и литургии. НГС публикует расписание городских соборов и храмов.