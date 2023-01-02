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Разброс температур в 29 градусов: какую погоду ждать в Новосибирске в январе

Изучаем прогнозы сервисов

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В городе могут начаться «температурные качели»

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В Новосибирске в январе ожидается переменчивая погода. На смену «весенним» -2 градусам может прийти мороз в -33 градуса. НГС изучил прогнозы трех интернет-сервисов, чтобы выяснить, к чему еще стоит готовиться.

По данным сайта «Яндекс.Погода», первые дни месяца будут довольно теплыми, дневная температура составит -2... -6 градусов. Похолодание начнется 10 января, когда похолодает до -17 градусов. Остаток месяца, согласно прогнозу, температура днем будет держаться на уровне -11... -21 градуса. Возможны снегопады.

По ночам в январе ожидается <nobr class="_">-3... -21</nobr> градус

По ночам в январе ожидается -3... -21 градус

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Сервис Gismeteo предупреждает, что непривычно теплая для зимы погода будет чередоваться с морозами. Так, днем 4 января ожидается -2 градуса, 11 января — -22 градуса, а 31 января может похолодать до -26 градусов.

Самая холодная ночь ожидается <nobr class="_">31 января</nobr>

Самая холодная ночь ожидается 31 января

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По прогнозу World Weather, сибирские морозы вернутся в Новосибирск 10 января, когда днем похолодает до -27 градусов, а на следующий день температура опустится еще на 4 градуса, до -31. Но ожидается, что погода стабилизируется, и до конца месяца днем будет -10... -18 градусов.

Ночью 11 января возможно -30 градусов

Ночью 11 января возможно -30 градусов

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Накануне НГС изучил прогноз погоды на январские выходные. Читайте, когда лучше планировать прогулки на свежем воздухе, а когда стоит остаться дома.

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