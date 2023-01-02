Разброс температур в 29 градусов: какую погоду ждать в Новосибирске в январе

В Новосибирске в январе ожидается переменчивая погода. На смену «весенним» -2 градусам может прийти мороз в -33 градуса. НГС изучил прогнозы трех интернет-сервисов, чтобы выяснить, к чему еще стоит готовиться.
По данным сайта «Яндекс.Погода», первые дни месяца будут довольно теплыми, дневная температура составит
Сервис Gismeteo предупреждает, что непривычно теплая для зимы погода будет чередоваться с морозами. Так, днем
По прогнозу World Weather, сибирские морозы вернутся в Новосибирск
Накануне НГС изучил прогноз погоды на январские выходные. Читайте, когда лучше планировать прогулки на свежем воздухе, а когда стоит остаться дома.