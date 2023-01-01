До -22 градусов: какая погода будет в Новосибирске в новогодние выходные — смотрим популярные сервисы

Длинные новогодние выходные в Новосибирске начались с тепла. В городе — сильный снегопад и днем около -4 градусов. Отличная погода для прогулок и встреч с друзьями. Будет ли она такой же в оставшиеся дни? Увы, ожидается и похолодание. Изучаем прогнозы популярных сервисов.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», уже сегодня ночью температура опустится до
Гидрометцентр дает более приятный прогноз. Почти всю неделю будут снегопады. Температура в светлое время суток будет
Gismeteo пугает более сильным похолоданием. По данным сервиса, 6 и 7 января ночью ожидается до -22 градусов. При этом всю неделю днем будут достаточно комфортные температуры
Посмотрите, каким опустевшим и мрачным выглядел сегодня Новосибирск рано утром.
Мы ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы проводят 1 января. Присылайте и вы свои фото и видео!