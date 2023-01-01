До -22 градусов: какая погода будет в Новосибирске в новогодние выходные — смотрим популярные сервисы

Длинные новогодние выходные в Новосибирске начались с тепла. В городе — сильный снегопад и днем около -4 градусов. Отличная погода для прогулок и встреч с друзьями. Будет ли она такой же в оставшиеся дни? Увы, ожидается и похолодание. Изучаем прогнозы популярных сервисов.

