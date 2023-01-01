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До -22 градусов: какая погода будет в Новосибирске в новогодние выходные — смотрим популярные сервисы

На Рождество ожидается похолодание

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Январь решил побаловать горожан теплой погодой

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Длинные новогодние выходные в Новосибирске начались с тепла. В городе — сильный снегопад и днем около -4 градусов. Отличная погода для прогулок и встреч с друзьями. Будет ли она такой же в оставшиеся дни? Увы, ожидается и похолодание. Изучаем прогнозы популярных сервисов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», уже сегодня ночью температура опустится до -12 градусов, а завтра днем будет около -11 градусов. Затем вновь будет тепло. Днем до 6 января ожидается около -5. ..-7 градусов, ночью — до -7 градусов. А вот 7 и 8 января похолодает. Днем — -12... -13 градусов, ночью — -11...15 градусов.

Всю неделю ожидаются снегопады

Всю неделю ожидаются снегопады

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Гидрометцентр дает более приятный прогноз. Почти всю неделю будут снегопады. Температура в светлое время суток будет -4... -7 градусов. Самая холодная ночь ожидается на 7 января в -18 градусов. В остальные дни в темное время суток будет около -9... -11 градусов.

Самая холодная ночь ожидается на <nobr class="_">7 января</nobr> в -18 градусов

Самая холодная ночь ожидается на 7 января в -18 градусов

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Gismeteo пугает более сильным похолоданием. По данным сервиса, 6 и 7 января ночью ожидается до -22 градусов. При этом всю неделю днем будут достаточно комфортные температуры -5... -11 градусов. Более сильные снегопады ожидаются в конце недели.

По данным сервиса, 6 и 7 января ночью ожидается до -22 градусов

По данным сервиса, 6 и 7 января ночью ожидается до -22 градусов

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Посмотрите, каким опустевшим и мрачным выглядел сегодня Новосибирск рано утром.

Мы ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы проводят 1 января. Присылайте и вы свои фото и видео!

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