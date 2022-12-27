СЕЙЧАС -14°С
Пробки 2/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дняКак новосибирцы украсили елки
Все новости
Все новости

Индекс Деда Мороза: сколько для новосибирцев стоит визит новогоднего волшебника

За год услуги аниматоров подорожали на 10%

2 851

По данным аналитиков, в следующем году средний индекс Деда Мороза по стране вырастет еще на 13%

Поделиться

Средняя стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки за год по стране выросла на 20% и составила 2102 рубля. В Новосибирске рост составил 10%, средняя цена вызова сказочных аниматоров — составила 1908 рублей. Таковы результаты исследования аналитического проекта Tinkoff Data.

Индекс Деда Мороза отражает, как изменяются цены в сфере развлечений из года в год.

Для составления индекса использовались открытые источники и популярные сайты объявлений. Всего изучено более 4000 объявлений. Аналитики отмечают, что за последние пять лет индекс Деда Мороза в России вырос вдвое.

Между традиционными лидерами индекса Москвой и Петербургом внезапно оказался Красноярск. Именно этот город показал самый большой прирост индекса Деда Мороза

Между традиционными лидерами индекса Москвой и Петербургом внезапно оказался Красноярск. Именно этот город показал самый большой прирост индекса Деда Мороза

Поделиться

В субботу, 24 декабря, новосибирские моржи устроили забег по улицам города. Несмотря на холод, на них были только ботинки, шорты и красные колпаки. Таким способом моржи поздравили горожан с наступающим Новым годом. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил забег и сделал впечатляющие кадры.

Дед МорозАниматорыСфера услугНовый год - 2022
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter