Индекс Деда Мороза: сколько для новосибирцев стоит визит новогоднего волшебника

Средняя стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки за год по стране выросла на 20% и составила 2102 рубля. В Новосибирске рост составил 10%, средняя цена вызова сказочных аниматоров — составила 1908 рублей. Таковы результаты исследования аналитического проекта Tinkoff Data.
Индекс Деда Мороза отражает, как изменяются цены в сфере развлечений из года в год.
Для составления индекса использовались открытые источники и популярные сайты объявлений. Всего изучено более 4000 объявлений. Аналитики отмечают, что за последние пять лет индекс Деда Мороза в России вырос вдвое.
В субботу, 24 декабря, новосибирские моржи устроили забег по улицам города. Несмотря на холод, на них были только ботинки, шорты и красные колпаки. Таким способом моржи поздравили горожан с наступающим Новым годом. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил забег и сделал впечатляющие кадры.