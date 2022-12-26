Новосибирцев предупредили о сходе снега с крыш и попросили почистить балконы

Мэрия Новосибирска предупредила горожан о возможном сходе снега с крыш. Городская администрация рекомендует управляющим компаниям внимательнее следить за состоянием домов.
Сход снега с крыш возможен из-за потепления и осадков. Кроме того, ухудшилась обстановка на дороге, выросло количество травм на гололеде.
— Руководители организаций по эксплуатации жилого фонда должны дополнительно организовать очистку крыш зданий, сооружений и многоквартирных домов, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Кроме того, нужно оградить наиболее опасные участки сигнальными лентами, а собственникам квартир следует своевременно очищать балконы.
— При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051,
На прошлой неделе из-за схода снега с крыши пострадал