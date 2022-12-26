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Новосибирцев предупредили о сходе снега с крыш и попросили почистить балконы

Управляющим компаниям рекомендовали следить за состоянием кровли

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Из-за потепления и осадков новосибирцев ждут новые опасности

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Мэрия Новосибирска предупредила горожан о возможном сходе снега с крыш. Городская администрация рекомендует управляющим компаниям внимательнее следить за состоянием домов.

Сход снега с крыш возможен из-за потепления и осадков. Кроме того, ухудшилась обстановка на дороге, выросло количество травм на гололеде.

— Руководители организаций по эксплуатации жилого фонда должны дополнительно организовать очистку крыш зданий, сооружений и многоквартирных домов, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Кроме того, нужно оградить наиболее опасные участки сигнальными лентами, а собственникам квартир следует своевременно очищать балконы.

— При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 227-44-44, 218-68-88, — напомнили в пресс-центре мэрии.

На прошлой неделе из-за схода снега с крыши пострадал 8-летний ребенок.

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ГололедМэрия НовосибирскаОпасностьСнег
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