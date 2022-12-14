«Всё быстро смещается»: в НСО ждут морозов в -38 градусов, но за ними придет потепление

По словам синоптиков, такие стремительные изменения погоды характерны для осени, а зимой антициклоны и циклоны устанавливаются примерно на три недели. Почему это происходит, точно неизвестно — у метеорологов есть предположения, но их еще потребуется подтвердить.

Ранее НГС писал о том, почему в Новосибирске в этом году так мало снега. Уровень осадков на 5–10 сантиметров ниже нормы.