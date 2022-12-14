«Всё быстро смещается»: в НСО ждут морозов в -38 градусов, но за ними придет потепление

15–17 декабря в Новосибирске, по данным синоптиков, будут морозными. При этом следующее потепление окажется похожим на минувший вторник — кратковременным и почти незаметным.
По словам метеорологов, самой холодной станет ночь на четверг, 15 декабря. — по области ждут морозов до -38 градусов. В Новосибирске будет немного теплее. Ночью ожидается
Затем температура постепенно начнет повышаться, но очень медленно. В пятницу, 16 декабря, ночью столбики термометров опустятся до
Похожей будет и суббота, 17 декабря:
По словам синоптиков, морозы будут понемногу ослабевать, но полноценной «зимней сказки» с высокими по меркам времени года температурами и снегопадами ждать не стоит. Ближайшее потепление может случиться уже на следующей неделе. По предварительной информации, 19 декабря ожидается -8 градусов днем.
— Сейчас идут очень активные процессы, не характерные для зимы, всё быстро смещается, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова. — Вчера, например, у нас циклон смещался со скоростью 60 км/ч.
По словам синоптиков, такие стремительные изменения погоды характерны для осени, а зимой антициклоны и циклоны устанавливаются примерно на три недели. Почему это происходит, точно неизвестно — у метеорологов есть предположения, но их еще потребуется подтвердить.
Ранее НГС писал о том, почему в Новосибирске в этом году так мало снега. Уровень осадков на 5–10 сантиметров ниже нормы.