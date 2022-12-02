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Снега не будет: на выходных Новосибирск ждет потепление до -15 градусов

В субботу над городом соберутся облака

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Погода сохранится без осадков

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В Новосибирске на выходных температура повысится до -15 градусов. Как рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре, в субботу будет небольшая облачность, которая и принесет потепление. Воскресенье и понедельник обещают быть ясными. Все указанные дни будут без осадков на фоне высокого давления.

— Практически не меняется погода, высокое антициклональное поле. Ждем, что к концу первой декады декабря — начале второй декады антициклон может уйти, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов

В субботу, 3 декабря, температура ночью -18... -20 градусов, днем -16... -18 градусов. Ветер обещают северо-западный 2–7 м/с.

В воскресенье, 4 декабря, ветер будет переменный 2–7 м/с, небольшое понижение температуры до -20... -22 градусов ночью, днем -15...- 17 градусов.

В понедельник, 5 декабря, ветер переменный 2–7 м/с. Температура -21... -23 градусов, днем -18... -20 градусов.

Эксперты рассказали, что ждать от погоды зимой 2022–2023 года, и объяснили, почему долгосрочные прогнозы делать сложнее и сильно верить в них не стоит.

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