Снега не будет: на выходных Новосибирск ждет потепление до -15 градусов

В Новосибирске на выходных температура повысится до -15 градусов. Как рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре, в субботу будет небольшая облачность, которая и принесет потепление. Воскресенье и понедельник обещают быть ясными. Все указанные дни будут без осадков на фоне высокого давления.
— Практически не меняется погода, высокое антициклональное поле. Ждем, что к концу первой декады декабря — начале второй декады антициклон может уйти, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов
В субботу, 3 декабря, температура ночью
В воскресенье, 4 декабря, ветер будет переменный 2–7 м/с, небольшое понижение температуры до
В понедельник, 5 декабря, ветер переменный 2–7 м/с. Температура
Эксперты рассказали, что ждать от погоды зимой 2022–2023 года, и объяснили, почему долгосрочные прогнозы делать сложнее и сильно верить в них не стоит.