«Больше дождей и меньше снега»: какой погоды ждать от этой зимы в России

Долгосрочные метеопрогнозы существенно отличаются от краткосрочных своими методами и технологиями — об этом говорит метеоролог Роман Вильфанд. По его словам, для прогнозов на неделю очень четко описаны все физические механизмы формирования и образования различных природных явлений и процессов.

— Все эти прогнозы базируются на хорошем понимании физики, на том, как трансформируются все данные, зафиксированные сегодня, в ближайшие несколько дней, — пояснил Роман Вильфанд. — Сейчас предсказуемость прогнозов достигает семи дней, дальше на них начинают влиять хаотические компоненты. Например, можно определить, что температура в январе будет около нормы, а когда конкретно будут наиболее холодные или теплые периоды? Когда будет снежная декада, а когда более сухая? Это теоретически невозможно, по крайней мере, на современном уровне знаний.