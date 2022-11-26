«Больше дождей и меньше снега»: какой погоды ждать от этой зимы в России

До начала календарной зимы осталось меньше недели, но фактически она уже пришла во многие регионы страны. Вероятностный прогноз синоптиков говорит нам о том, что нынешняя зима не собирается удивлять нас чем-то экстремальным. Но в регионах при этом столкнулись с удивительными явлениями — центральная часть России страдает от ледяного дождя, на Урал пришли снегопады, в Сибири уже готовятся к морозам, а в Краснодарском крае, несмотря на теплую погоду, шли сильные ливни (а в предгорьях даже мокрый снег). Чего же в таком случае ожидать от зимы? Эксперты объяснили, почему долгосрочные прогнозы делать сложнее и сильно верить в них не стоит.
Долгосрочные метеопрогнозы существенно отличаются от краткосрочных своими методами и технологиями — об этом говорит метеоролог Роман Вильфанд. По его словам, для прогнозов на неделю очень четко описаны все физические механизмы формирования и образования различных природных явлений и процессов.
— Все эти прогнозы базируются на хорошем понимании физики, на том, как трансформируются все данные, зафиксированные сегодня, в ближайшие несколько дней, — пояснил Роман Вильфанд. — Сейчас предсказуемость прогнозов достигает семи дней, дальше на них начинают влиять хаотические компоненты. Например, можно определить, что температура в январе будет около нормы, а когда конкретно будут наиболее холодные или теплые периоды? Когда будет снежная декада, а когда более сухая? Это теоретически невозможно, по крайней мере, на современном уровне знаний.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
Метеоролог отметил, что для среднемесячной температуры можно спрогнозировать только три класса — «выше нормы», «ниже нормы» или «около нормы».
— Прогнозы постоянно корректируются. Например, 30 ноября мы выпускаем прогноз на следующий месяц, и успешность его намного выше, чем у опубликованного сейчас. Рассматривать прогноз на январь сейчас можно, но он не будет меняться до конца декабря. Кроме того, на отопительный период выпускается только прогноз температурного режима, без осадков. Пока успешность прогноза осадков на зимний период невысока, — рассказал Роман Вильфанд.
Согласно вероятностному прогнозу Росгидромета, на большей части территории России зима будет примерно такой же, как в последние 20 лет — особых сюрпризов не ожидается. Теплее обычного будет на севере Урала и Сибири, а также в Якутии.
В декабре средняя температура выше нормы ожидается на Таймыре и на северо-востоке Якутии, ниже нормы — на большей части Чукотки, Камчатки и Магаданской области, на тихоокеанском побережье Хабаровского края (на остальной территории России температурных сюрпризов не будет).
В январе 2023 года средняя температура воздуха выше обычного ожидается на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-западе Якутии. А вот на юге Сибири будет холоднее, чем в январе прошлого года. Что же касается остальной части России, то там январская температура не будет отличаться от прошлогодних значений.
Температура в феврале ожидается близкой к средним многолетним значениям. Но несмотря на это, месяц обещает быть холоднее прошлогоднего на большей части территории России, кроме юго-востока Сибири и северо-восточных регионов Дальнего Востока.
Синоптики отмечают, что в течение зимы долгосрочный прогноз погоды можно будет корректировать, публикуя новые краткосрочные прогнозы на день, неделю или месяц. По словам Романа Вильфанда, долгосрочные прогнозы нужны «грамотным потребителям» — например, службам ЖКХ, энергетикам.
— Они знают цену и оценивают стоимость успешного прогноза и стоимость ошибки, строится комбинация из этих показателей, решается задача оптимизации. Но это точно не для того, чтобы использовать его в личных хозяйственных целях, — говорит метеоролог.
Климатолог Андрей Киселев считает, что зимы в России стали мягче, и это мнение подтверждают синоптики. По данным Росгидрометцентра, с 2012 по 2020 год феврали были теплыми или очень теплыми, и лишь в 2021 году средняя температура последнего месяца зимы оказалась заметно ниже нормы. Но февраль 2022 года снова вернул себе звание теплого месяца.
— Аналогично волнам тепла могут происходить и волны холода, но если в целом говорить о глобальном потеплении, то зимние температуры растут интенсивней, чем летние, — рассказал Киселев. — В течение уже достаточно продолжительного периода времени наблюдается тенденция к теплым зимам. Если же взять статистику по количеству осадков на территории России, то процент жидких осадков увеличивается, а твердых осадков — уменьшается, грубо говоря: больше дождей и меньше снега.
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