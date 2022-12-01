«Планов громадье»: что читатели НГС будут делать зимой 2022–2023 — публикуем их рассказы

Алексей собирается в этом году в Шерегеш — и уже не в первый раз.

— Стараюсь ездить каждый год. Я катаюсь на сноуборде, — поделился Алексей.



Его поддержал читатель Андрей, который занимается горными лыжами.

Некоторые собираются уехать далеко от сибирских морозов.

— Свалить в Таиланд, — кратко делится планами один из читателей НГС.

Читательница НГС Виктория будет наслаждаться зимой в Новосибирске и предвкушает прогулки с собакой.

— Зимой замечательно гулять в лесу с собакой. Ходить на лыжах. Особенно в безветренный солнечный день. Красота! — делится девушка.