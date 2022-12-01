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«Планов громадье»: что читатели НГС будут делать зимой 2022–2023 — публикуем их рассказы

Кто-то предпочитает активный отдых на морозе, а кто-то хочет уехать в теплые страны

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Наступил первый день зимы

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Сегодня в Новосибирске наступила календарная зима. В первый день декабря НГС решил спросить у читателей об их планах на предстоящую зиму. Рассказываем, какие ответы мы получили.

Жительница Новосибирской области Ирина увлекается рукоделием и живет в частном доме.

— Собираюсь печь топить и снег чистить, вечерами рукодельничать. Делаю авторских кукол-мотанок, вышиваю рушники и сумки-шопперы. Планов громадье. Мои изделия продаются в сети ресторанов. В данный момент делаю кукольную пару Мороз Иванович и Настенька, — поделилась сибирячка.

Изделия Ирины желают счастья

Изделия Ирины желают счастья

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Алексей собирается в этом году в Шерегеш — и уже не в первый раз.

— Стараюсь ездить каждый год. Я катаюсь на сноуборде, — поделился Алексей.

Его поддержал читатель Андрей, который занимается горными лыжами.

Некоторые собираются уехать далеко от сибирских морозов.

— Свалить в Таиланд, — кратко делится планами один из читателей НГС.

Читательница НГС Виктория будет наслаждаться зимой в Новосибирске и предвкушает прогулки с собакой.

— Зимой замечательно гулять в лесу с собакой. Ходить на лыжах. Особенно в безветренный солнечный день. Красота! — делится девушка.

Многие новосибирцы любят горные лыжи и сноуборды

Многие новосибирцы любят горные лыжи и сноуборды

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Прогулки по лесу любит и читательница Ольга.

— На лыжах по лесу, солнце, чистое небо над головой, термос с чаем, красота! — написала Ольга.

Сибирячка Марина предпочитает спортивные развлечения.

— В выходные с детьми на каток, — поделилась планами женщина.

Некоторые предпочитают прогулки по зимнему лесу и пляжу

Некоторые предпочитают прогулки по зимнему лесу и пляжу

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Читатель Иван в этом году продолжит свою 20-летнюю традицию и будет закаляться зимой ледяной водой.

— Прямо перед многоквартирным домом в 6 утра, в любую погоду, в любой мороз (даже еще лучше). Это невероятный кайф, это бешеная внутренняя энергия, это здоровье, это молодость, — поделился Иван.

Есть и новосибирцы, которые предпочитают не такой активный отдых в зимнее время.

— Собираюсь спать и есть, — пишет читательница Дарья.

— Сидим дома, — поделилась Тина.

— Лежать под одеялом, — пишет другая читательница.

В этом году Новосибирск стал новогодней столицей России. Власти публиковали программу праздничных мероприятий. Они начнутся в декабре. Рассказываем, где можно будет провести время до и после 31 декабря.

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