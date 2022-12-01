«Планов громадье»: что читатели НГС будут делать зимой 2022–2023 — публикуем их рассказы

Сегодня в Новосибирске наступила календарная зима. В первый день декабря НГС решил спросить у читателей об их планах на предстоящую зиму. Рассказываем, какие ответы мы получили.
Жительница Новосибирской области Ирина увлекается рукоделием и живет в частном доме.
— Собираюсь печь топить и снег чистить, вечерами рукодельничать. Делаю авторских кукол-мотанок, вышиваю рушники и сумки-шопперы. Планов громадье. Мои изделия продаются в сети ресторанов. В данный момент делаю кукольную пару Мороз Иванович и Настенька, — поделилась сибирячка.
Алексей собирается в этом году в Шерегеш — и уже не в первый раз.
— Стараюсь ездить каждый год. Я катаюсь на сноуборде, — поделился Алексей.
Его поддержал читатель Андрей, который занимается горными лыжами.
Некоторые собираются уехать далеко от сибирских морозов.
— Свалить в Таиланд, — кратко делится планами один из читателей НГС.
Читательница НГС Виктория будет наслаждаться зимой в Новосибирске и предвкушает прогулки с собакой.
— Зимой замечательно гулять в лесу с собакой. Ходить на лыжах. Особенно в безветренный солнечный день. Красота! — делится девушка.
Прогулки по лесу любит и читательница Ольга.
— На лыжах по лесу, солнце, чистое небо над головой, термос с чаем, красота! — написала Ольга.
Сибирячка Марина предпочитает спортивные развлечения.
— В выходные с детьми на каток, — поделилась планами женщина.
Читатель Иван в этом году продолжит свою
— Прямо перед многоквартирным домом в 6 утра, в любую погоду, в любой мороз (даже еще лучше). Это невероятный кайф, это бешеная внутренняя энергия, это здоровье, это молодость, — поделился Иван.
Есть и новосибирцы, которые предпочитают не такой активный отдых в зимнее время.
— Собираюсь спать и есть, — пишет читательница Дарья.
— Сидим дома, — поделилась Тина.
— Лежать под одеялом, — пишет другая читательница.
В этом году Новосибирск стал новогодней столицей России. Власти публиковали программу праздничных мероприятий. Они начнутся в декабре. Рассказываем, где можно будет провести время до и после 31 декабря.