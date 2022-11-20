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На дорогах — гололедица: в Новосибирске обещают сильный порывистый ветер

Скорость ветра будет достигать 21 м/с

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Морозы пришли в Новосибирскую область

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В Новосибирске 20 ноября ожидается сильный ветер. Как сообщают на сайте Западно-Сибирского метеоцентра, в городе порывы ветра будут до 18 м/с. В области порывы будут достигать местами 20 м/с.

Как сообщают синоптики в первой половине дня в Новосибирске ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха — -13... -15 градусов. На дорогах — гололедица.

В Новосибирской области температуру обещают -11... -16 градусов, местами до -21 градуса. Ветер юго-западный 8–13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

На Новосибирскую область надвигаются серьезные морозы, при этом снег лег неплотно и во многих районах местами даже сошел. Осень затянулась, и многие переживают, как это скажется на урожае будущего года. Не останемся ли мы без него следующим летом — разбираемся вместе с агрономом.

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