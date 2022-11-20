На дорогах — гололедица: в Новосибирске обещают сильный порывистый ветер

В Новосибирске 20 ноября ожидается сильный ветер. Как сообщают на сайте Западно-Сибирского метеоцентра, в городе порывы ветра будут до
Как сообщают синоптики в первой половине дня в Новосибирске ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 8–13 м/с, местами порывы до
В Новосибирской области температуру обещают
На Новосибирскую область надвигаются серьезные морозы, при этом снег лег неплотно и во многих районах местами даже сошел. Осень затянулась, и многие переживают, как это скажется на урожае будущего года. Не останемся ли мы без него следующим летом — разбираемся вместе с агрономом.