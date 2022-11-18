Ясная погода и устойчивые морозы: на выходных жителей Новосибирской области ждет до -28 градусов

За непривычно теплой для ноября погодой в Новосибирскую область пришло похолодание. Синоптики Западно-Сибирского УГМС ожидают, что далее будет еще холоднее.



— С востока Казахстана идет устойчивый антициклон. Так как Новосибирская область находится на севере этого антициклона, здесь установилась ясная с устойчивыми морозами погода. Антициклон задержится в регионе, — отметили в управлении по гидрометеорологии.