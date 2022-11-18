Ясная погода и устойчивые морозы: на выходных жителей Новосибирской области ждет до -28 градусов

За непривычно теплой для ноября погодой в Новосибирскую область пришло похолодание. Синоптики Западно-Сибирского УГМС ожидают, что далее будет еще холоднее.
— С востока Казахстана идет устойчивый антициклон. Так как Новосибирская область находится на севере этого антициклона, здесь установилась ясная с устойчивыми морозами погода. Антициклон задержится в регионе, — отметили в управлении по гидрометеорологии.
Завтра, 19 ноября, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2–7 метров в секунду, днем усиление ветра до 5–10 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до
— По области 19 ноября будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2–7 метра в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Днем 5–10, местами до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха до
В воскресенье, 20 ноября, в Новосибирске ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, ночью 6–11 метров в секунду. Днем западный ветер 13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до
— В области ожидается местами умеренный снег, который будет уменьшаться. Ветер юго-западный, в ночное время 6–11, местами до 17 метров в секунду. Днем западный — 8–13, местами до 21 метра в секунду. Ночью температура воздуха составит
Ранее синоптики предупредили новосибирцев об обильных снегопадах и морозах, которые придут в регион уже на следующей неделе.