Гололедица и мокрый снег: прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни

В Новосибирске синоптики дали прогноз на ближайшие дни. На дорогах города будет гололедица, а также будет идти мокрый снег.
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на территории Новосибирска с пятницы, 25 февраля, в дневные часы ожидается значительное повышение температуры воздуха —
В субботу, 26 февраля, ночная температура будет такой же, как и в пятницу, а дневная понизится в течение дня —
Еще холоднее станет в воскресенье, 27 февраля: температура ночью опустится до
А в понедельник, 28 февраля, ночная температура будет
Ранее мы рассказывали, что МЧС выпустило предупреждение — из-за потепления в Новосибирске возможен сход снега с крыш.