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Гололедица и мокрый снег: прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни

Самую холодную ночь синоптики ожидают в воскресенье 27 февраля

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Мокрый снег будет идти завтра, 25 февраля, и в субботу, 26 февраля

Мокрый снег будет идти завтра, 25 февраля, и в субботу, 26 февраля

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В Новосибирске синоптики дали прогноз на ближайшие дни. На дорогах города будет гололедица, а также будет идти мокрый снег.

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на территории Новосибирска с пятницы, 25 февраля, в дневные часы ожидается значительное повышение температуры воздуха — -1... +1 °C, температура ночью — -4... -6 °C. Ночью будет юго-западный ветер, днем — западный 7–12 м/с. Переменная облачность, днем небольшой мокрый снег, ночью местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

В субботу, 26 февраля, ночная температура будет такой же, как и в пятницу, а дневная понизится в течение дня — -1... -3 °C. Ветер северо-западный 4–9 м/с, днем мокрый снег. На дорогах гололедица.

Еще холоднее станет в воскресенье, 27 февраля: температура ночью опустится до -11... -13 °C, в пригороде — -14... -16 °C, днем будет -5... -7 °C. Ветер западный, преимущественно без осадков.

А в понедельник, 28 февраля, ночная температура будет -10... -12 °C, днем — -7... -9 °C. Ветер западный 4–9 м/с. Преимущественно без осадков.

Ранее мы рассказывали, что МЧС выпустило предупреждение — из-за потепления в Новосибирске возможен сход снега с крыш.

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