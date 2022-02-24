Гололедица и мокрый снег: прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни

В Новосибирске синоптики дали прогноз на ближайшие дни. На дорогах города будет гололедица, а также будет идти мокрый снег.



По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на территории Новосибирска с пятницы, 25 февраля, в дневные часы ожидается значительное повышение температуры воздуха — -1... +1 °C , температура ночью — -4... -6 °C . Ночью будет юго-западный ветер, днем — западный 7–12 м/с . Переменная облачность, днем небольшой мокрый снег, ночью местами небольшой снег. На дорогах гололедица.