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Ночью местами порывы до 14 м/с: к Новосибирску приближаются сильный ветер и снегопады

Синоптики составили прогноз на ближайшие дни

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В ближайшие два дня дневная температура будет <nobr class="_">-4... -6</nobr> градусов

В ближайшие два дня дневная температура будет -4... -6 градусов

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Западно-Сибирский гидрометцентр предупредил новосибирцев о сильном ветре и снеге. В субботу, 19 февраля, ожидаются порывы до 14 м/с.

18 февраля температура ночью -11... -13 градусов с небольшим повышением к утру, днем -4... -6 градусов, ветер юго-западный, 6–11 м/с. Облачно с прояснениями, ночью местами умеренный снег. На дорогах гололедица, — передает прогноз синоптиков пресс-центр мэрии.

19 февраля ночью ожидается температура -7... -9 градусов, днем -4... -6 градусов, ветер юго-западный, 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Небольшой снег, на дорогах гололедица.


20 февраля обещают ночные температуры в районе -11... -13 градусов, в пригороде столбик термометра покажет -14... -16 градусов. Днем -6... -8 градусов, ветер юго-западный, 3–8 м/с. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

С крыш зданий могут сходить снег и лед, поэтому руководителям управляющих компаний рекомендуют оградить наиболее опасные участки предупреждающими знаками.

— Привести в нормативное состояние прилегающую к зданиям территорию, а также довести до собственников информацию о необходимости своевременной очистки самовольно возведенных крыш и козырьков на балконах зданий и многоквартирных домов, — добавили в мэрии.

Новосибирцы так и не дождались в этом году крепких морозов зимой. Даже на Крещение температура ночью не опустилась ниже -22 градусов. Мы поговорили с экспертами, почему так вышло и как глобальное потепление сказывается на новосибирском климате.

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