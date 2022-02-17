Ночью местами порывы до 14 м/с: к Новосибирску приближаются сильный ветер и снегопады

Западно-Сибирский гидрометцентр предупредил новосибирцев о сильном ветре и снеге. В субботу, 19 февраля, ожидаются порывы до
— 18 февраля температура ночью
19 февраля ночью ожидается температура
20 февраля обещают ночные температуры в районе
С крыш зданий могут сходить снег и лед, поэтому руководителям управляющих компаний рекомендуют оградить наиболее опасные участки предупреждающими знаками.
— Привести в нормативное состояние прилегающую к зданиям территорию, а также довести до собственников информацию о необходимости своевременной очистки самовольно возведенных крыш и козырьков на балконах зданий и многоквартирных домов, — добавили в мэрии.
Новосибирцы так и не дождались в этом году крепких морозов зимой. Даже на Крещение температура ночью не опустилась ниже -22 градусов. Мы поговорили с экспертами, почему так вышло и как глобальное потепление сказывается на новосибирском климате.