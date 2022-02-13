Волна тепла и снега: какую погоду на рабочей неделе обещают популярные сервисы

Морозная неделя подходит к концу: уже в понедельник в город придет потепление, а вместе с ним — снегопады.



По информации «Яндекс.Погоды», уже в понедельник, 14 февраля , днем будет на 5 градусов теплее — всего -5, а начавшийся накануне снегопад продолжится. Самым теплым днем недели сервис обещает вторник, 15 февраля : в этот день температура поднимется до -3, а ночью составит всего -12. В среду и четверг будет холоднее — до -12, а в следующие дни снова ожидается небольшое потепление — до -7 днем и -9… -12 ночью.

