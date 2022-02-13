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Волна тепла и снега: какую погоду на рабочей неделе обещают популярные сервисы

Морозы отпускают Новосибирск, им на смену придут снегопады

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В ближайшую неделю мороз сменят снегопады

В ближайшую неделю мороз сменят снегопады

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Морозная неделя подходит к концу: уже в понедельник в город придет потепление, а вместе с ним — снегопады.

По информации «Яндекс.Погоды», уже в понедельник, 14 февраля, днем будет на 5 градусов теплее — всего -5, а начавшийся накануне снегопад продолжится. Самым теплым днем недели сервис обещает вторник, 15 февраля: в этот день температура поднимется до -3, а ночью составит всего -12. В среду и четверг будет холоднее — до -12, а в следующие дни снова ожидается небольшое потепление — до -7 днем и -9… -12 ночью.

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Такой же прогноз дает сервис Gismeteo.ru. Больше всего снега синоптики ждут 15 февраля — до 3,8 мм. До конца недели также возможны снегопады, но небольшие.

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Сервис «Метеовести» предполагает, что снегопады в Новосибирске будут в начале и в конце рабочей недели, все остальные дни ожидаются просто облачными.

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В эти выходные сохранялся высокий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске: его индекс, по данным сервиса AirVoice, достиг опасного значения 8 из 10, а горожанам рекомендовали не выходить из дома без необходимости.

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