Волна тепла и снега: какую погоду на рабочей неделе обещают популярные сервисы

Морозная неделя подходит к концу: уже в понедельник в город придет потепление, а вместе с ним — снегопады.
По информации «Яндекс.Погоды», уже в понедельник,
Такой же прогноз дает сервис Gismeteo.ru. Больше всего снега синоптики ждут
Сервис «Метеовести» предполагает, что снегопады в Новосибирске будут в начале и в конце рабочей недели, все остальные дни ожидаются просто облачными.
В эти выходные сохранялся высокий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске: его индекс, по данным сервиса AirVoice, достиг опасного значения 8 из 10, а горожанам рекомендовали не выходить из дома без необходимости.