К Новосибирску приближаются две магнитные бури — между ними будет перерыв в один день

2 февраля к Земле приблизится магнитная буря. Такие явления полностью охватывают планету, поэтому ее могут почувствовать и в Новосибирске.
О начале магнитной бури сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. По ее данным, буря будет слабой. Солнце будет активным и на следующий день, а после его активность резко снизится. После этого начнется еще одна слабая магнитная буря.
По данным сайта Gismeteo, активность Солнца усилится завтра в 22:00, и с 01:00 до 07:00 над городом ожидается умеренная магнитная буря.
— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая Земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — объяснял прежде корреспонденту НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.
Как сообщала НГС Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением ООО ЦСМ «Здравица», влиянию магнитных бурь иногда подвержены метеозависимые люди.
— Необходимо формировать метеоустойчивость и укреплять защитные силы организма. Прежде всего это достигается здоровым образом жизни — правильным питанием, умеренными физическими нагрузками, пребыванием на свежем воздухе, правильным режимом сна и бодрствования, контрастным душем, при уже существующих заболеваниях регулярным приемом базовой терапии по установленному диагнозу, — рекомендует врач.
В прошлый раз магнитную бурю в Новосибирске зафиксировали в начале января. Тогда астроном Олег Кашин объяснил, в чем особенность этого явления.