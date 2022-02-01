К Новосибирску приближаются две магнитные бури — между ними будет перерыв в один день

2 февраля к Земле приблизится магнитная буря. Такие явления полностью охватывают планету, поэтому ее могут почувствовать и в Новосибирске.

О начале магнитной бури сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. По ее данным, буря будет слабой. Солнце будет активным и на следующий день, а после его активность резко снизится. После этого начнется еще одна слабая магнитная буря.