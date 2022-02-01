В феврале Новосибирск засыплет снегом. Чего еще ждать от последнего месяца зимы — прогноз синоптиков

Синоптики составили долгосрочный прогноз на февраль — в Новосибирске последний зимний месяц ожидается теплее, чем обычно.
— Среднемесячная температура в Новосибирской области ожидается выше нормы и составит
Сервисы погоды также обновили свои данные.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», февраль будет очень теплым. В первой декаде температура днем будет в среднем —
Gismeteo ожидает еще более теплый месяц. Но снегопады будут идти почти каждый день, причем довольно обильные. Днем в среднем температура будет не ниже -11 градусов. Самые теплые дни — 8 и 9 февраля. Воздух прогреется до -4 градусов. Ночью морозов тоже не ожидается. В среднем будет
Вчера новосибирские синоптики составили прогноз на первую неделю февраля. Ближайшие три дня в городе будет тепло и безветренно.