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В феврале Новосибирск засыплет снегом. Чего еще ждать от последнего месяца зимы — прогноз синоптиков

Температура первой декады окажется выше нормы на 4–6 градусов

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В городе могут появиться большие сугробы

В городе могут появиться большие сугробы

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Синоптики составили долгосрочный прогноз на февраль — в Новосибирске последний зимний месяц ожидается теплее, чем обычно.

— Среднемесячная температура в Новосибирской области ожидается выше нормы и составит -13... -15 градусов. Это выше нормы на два градуса. Осадков ожидается выше нормы в связи с частым прохождением через территорию области активных атлантических циклонов. Будет слабоморозная погода, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Первая декада февраля — также выше нормы. На 4–6 градусов.

Сервисы погоды также обновили свои данные.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», февраль будет очень теплым. В первой декаде температура днем будет в среднем — -6... -8 градусов, а ночью -11... -13 градусов. Затем немного похолодает. Днем в среднем будет около -12... -14 градусов, а ночью -11... -16 градусов. Месяц будет пасмурным, и ожидается всего два ясных дня.

Месяц будет пасмурным

Месяц будет пасмурным

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Gismeteo ожидает еще более теплый месяц. Но снегопады будут идти почти каждый день, причем довольно обильные. Днем в среднем температура будет не ниже -11 градусов. Самые теплые дни — 8 и 9 февраля. Воздух прогреется до -4 градусов. Ночью морозов тоже не ожидается. В среднем будет -10... -16 градусов.

Самые теплые дни — 8 и 9 февраля

Самые теплые дни — 8 и 9 февраля

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Вчера новосибирские синоптики составили прогноз на первую неделю февраля. Ближайшие три дня в городе будет тепло и безветренно.

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