Мягкая зима с холодным провалом: какая погода ждет Новосибирск в первую рабочую неделю 2022 года

Новогодние каникулы были, как в кино: легкий мороз, снегопады и солнечные дни сменяли друг друга. НГС решил узнать, какой будет первая рабочая неделя нового года, и заглянул в популярные сервисы с прогнозами.
«Яндекс.Погода» обещает похолодание с понедельника и облачность с прояснениями и небольшим снегом, а в конце недели дни будут пасмурными. Постепенно к концу недели будет холодать, самой холодной, по версии сервиса, станет ночь с четверга на пятницу, когда температура упадет до
Сервис «Метеовести» в целом дает похожий прогноз, разве что самый холодный день недели ждут в пятницу: ночью температура опустится до
Gismeteo.ru также прогнозирует похолодание к пятнице, при этом оно станет заметно уже в понедельник, 10 января: от
В прошлом году было самое холодное Рождество за последние 6 лет. Как менялась температура от года к году, мы изобразили в одной картинке.