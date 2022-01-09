Мягкая зима с холодным провалом: какая погода ждет Новосибирск в первую рабочую неделю 2022 года

Новогодние каникулы были, как в кино: легкий мороз, снегопады и солнечные дни сменяли друг друга. НГС решил узнать, какой будет первая рабочая неделя нового года, и заглянул в популярные сервисы с прогнозами.



«Яндекс.Погода» обещает похолодание с понедельника и облачность с прояснениями и небольшим снегом, а в конце недели дни будут пасмурными. Постепенно к концу недели будет холодать, самой холодной, по версии сервиса, станет ночь с четверга на пятницу, когда температура упадет до -22. Но с пятницы столбик термометра снова поползет вверх. Если в понедельник нас ожидает мороз от -8 днем до -16 ночью, то к воскресенью температура поднимется до -5.

