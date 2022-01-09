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Мягкая зима с холодным провалом: какая погода ждет Новосибирск в первую рабочую неделю 2022 года

С начала недели начнется похолодание, а самым холодным днем станет пятница

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На следующей неделе в Новосибирске обещают небольшие снегопады и похолодание

На следующей неделе в Новосибирске обещают небольшие снегопады и похолодание

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Новогодние каникулы были, как в кино: легкий мороз, снегопады и солнечные дни сменяли друг друга. НГС решил узнать, какой будет первая рабочая неделя нового года, и заглянул в популярные сервисы с прогнозами.

«Яндекс.Погода» обещает похолодание с понедельника и облачность с прояснениями и небольшим снегом, а в конце недели дни будут пасмурными. Постепенно к концу недели будет холодать, самой холодной, по версии сервиса, станет ночь с четверга на пятницу, когда температура упадет до -22. Но с пятницы столбик термометра снова поползет вверх. Если в понедельник нас ожидает мороз от -8 днем до -16 ночью, то к воскресенью температура поднимется до -5.

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Сервис «Метеовести» в целом дает похожий прогноз, разве что самый холодный день недели ждут в пятницу: ночью температура опустится до -24 градусов, а днем составит около -17. Неделя обещает быть преимущественно облачной, с ясным понедельником и проглядывающим сквозь облака солнцем в четверг. К резким перепадам температуры, по версии сервиса, следует готовиться уже через неделю.

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Gismeteo.ru также прогнозирует похолодание к пятнице, при этом оно станет заметно уже в понедельник, 10 января: от -4 до -16 градусов мороза. К четвергу температура упадет до -16 днем, а в пятницу будет колебаться от -22 днем до -26 ночью. Зато уже на следующий день должно стать значительно теплее — до -6 днем. Всю неделю, кроме вторника и пятницы, можно готовиться к небольшому снегу.

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В прошлом году было самое холодное Рождество за последние 6 лет. Как менялась температура от года к году, мы изобразили в одной картинке.

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