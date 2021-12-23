Весна пришла: в Новосибирске потеплеет до +1

Завтра, 24 декабря, в Новосибирске ожидается потепление до
— В связи с погодными условиями ответственным организациям необходимо очистить от снежных масс и сосулек крыши (кровли) зданий и сооружений, наиболее опасные участки оградить предупреждающими знаками (сигнальными лентами), — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Так, 24 декабря ночью ожидается температура
Ночью 25 декабря температура составит
— При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051,
Недавно сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на новогоднюю ночь. Он отличается от того, что пообещали новосибирцам на прошлой неделе. Сейчас предполагается, что это будет теплая новогодняя ночь: температура может подняться до 0 градусов. А затем в городе ждут морозы до