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Весна пришла: в Новосибирске потеплеет до +1

Новосибирцев попросили очистить крыши от сосулек

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Пятница станет самым теплым днем недели

Пятница станет самым теплым днем недели

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Завтра, 24 декабря, в Новосибирске ожидается потепление до +1 градуса. Такие данные приводит Западно-Сибирское УГМС.

— В связи с погодными условиями ответственным организациям необходимо очистить от снежных масс и сосулек крыши (кровли) зданий и сооружений, наиболее опасные участки оградить предупреждающими знаками (сигнальными лентами), — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Так, 24 декабря ночью ожидается температура -4... -6 градусов с небольшим повышением к утру, днем -1... +1 градус, ветер юго-западный 4–9 м/с. Днем местами порывы до 14 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег.

Ночью 25 декабря температура составит -6... -8 градусов, днем -4... -6 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с, местами небольшой снег. 26 декабря в ночное время ожидается -8... -10 градусов, днем -6... -8 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, местами небольшой снег.

— При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44, — напомнили в мэрии.

Недавно сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на новогоднюю ночь. Он отличается от того, что пообещали новосибирцам на прошлой неделе. Сейчас предполагается, что это будет теплая новогодняя ночь: температура может подняться до 0 градусов. А затем в городе ждут морозы до -40 градусов.

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