«Настоящий катаклизм». Сочи встречает зиму с затяжными снегопадами и морозами. Какой погоды ждать на Новый год?

Уже несколько дней все сочинские паблики забиты фотографиями и видеокадрами снега. Неделя началась с сообщений о начале снегопада с Мамайского перевала, Малого Ахуна, Соболевки, Барановки, Мацесты — это предгорье. За ночь снег подобрался к побережью. Сильный снегопад парализовал движение на федеральной трассе А-147, ведущей к Сочи.

Для жителей большей части России это никакое не событие, подумаешь — снег, как лег в ноябре, так только к апрелю и растает. Для Сочи — это редкость, а массовые сообщения в пабликах, пальмы в снегу — это не сочинский снобизм, как можно подумать. Мол, вы там в субтропиках так расслабились и утомились солнцем, что снег воспринимаете как редкое развлечение. Но это не так, потому что снег в Сочи — это настоящий катаклизм. Не приспособлен город к обильным снегопадам, не переобувают большинство сочинцев зимнюю резину в большинстве своем, только те, кто живет в горах. Жители предгорных поселков на время снегопада оказываются отрезанными от большой земли, начинаются проблемы с электричеством, водой, рвутся от тяжелого мокрого снега провода, падают деревья, дороги забиты пробками. Город фактически парализует. Сочинцы предпочитают эти дни пересидеть дома.