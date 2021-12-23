«Настоящий катаклизм». Сочи встречает зиму с затяжными снегопадами и морозами. Какой погоды ждать на Новый год?

Уже несколько дней все сочинские паблики забиты фотографиями и видеокадрами снега. Неделя началась с сообщений о начале снегопада с Мамайского перевала, Малого Ахуна, Соболевки, Барановки, Мацесты — это предгорье. За ночь снег подобрался к побережью. Сильный снегопад парализовал движение на федеральной трассе А-147, ведущей к Сочи.
Для жителей большей части России это никакое не событие, подумаешь — снег, как лег в ноябре, так только к апрелю и растает. Для Сочи — это редкость, а массовые сообщения в пабликах, пальмы в снегу — это не сочинский снобизм, как можно подумать. Мол, вы там в субтропиках так расслабились и утомились солнцем, что снег воспринимаете как редкое развлечение. Но это не так, потому что снег в Сочи — это настоящий катаклизм. Не приспособлен город к обильным снегопадам, не переобувают большинство сочинцев зимнюю резину в большинстве своем, только те, кто живет в горах. Жители предгорных поселков на время снегопада оказываются отрезанными от большой земли, начинаются проблемы с электричеством, водой, рвутся от тяжелого мокрого снега провода, падают деревья, дороги забиты пробками. Город фактически парализует. Сочинцы предпочитают эти дни пересидеть дома.
Случайный выходной
Житель села Галицино Адлерского района Матвей Степанов рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, что в среду, 22 декабря, он и его жена не смогли выехать на работу, а дети в школу, снега навалило по колено.
— Живем в горах, поэтому обязательно переобуваю свою машину, она у меня на шипах. У нас бывает здесь несколько раз за зиму хороший снегопад, но всё равно я не смог подняться в крутую горку, у нас садоводство, никто дороги не чистит. Несколько раз попробовал, вернулись домой, растопили камин, согрели чай, смотрим в окно, как нас заметает снежком. Новогодняя сказка, — говорит Матвей. При этом на улице тепло — ноль градусов. Местная ребятня, радуясь случайному выходному, лепит снеговиков и катается с той самой горки, на которую не могут забраться автомобили их родителей.
— Одно плохо, со светом и интернетом проблемы, видимо где-то повреждения. Но у нас у всех печки, запасены дрова, нам не привыкать. Говорят, уже через три дня опять будет тепло, а пока посидим дома, — говорит Матвей.
А жительница села Барановка Альбина Элоян говорит, что рада вынужденному выходному. Снег в Сочи — уважительная причина остаться дома и не ехать на работу.
— Пока нас завалило снегом, у меня есть возможность убрать дом к Новому году, потому что обычно рано утром уезжаешь на работу, поздно вечером возвращаешься. Сегодня у меня генеральная уборка, будем украшать дом к празднику, елку наряжать, — говорит Альбина. По ее словам, на зиму запасены дрова для печки, закуплено топливо для генератора на случай отключений электричества, даже хлеб всегда в морозилке хранится на случай полной изоляции. Сочинцы готовы пережить даже затяжной снегопад.
— Зато детям раздолье, санки достали, горку построили, катаются, веселятся. В школу не пошли. Может, в саду у нас всяких вредителей морозом убьет. Лимоны, мандарины укутали в саду, чтобы не померзли, особенно от заморозков страдают лимоны, несколько лет назад был сильный мороз, несколько деревьев погибло, — говорит Альбина.
Садовод Юрий Пинчуков говорит, что к морозам все теплолюбивые растения в своем саду подготовил. Для лимонов каждый год строит специальные теплички, агавы укутывает мешковиной, во время снегопада очищает все деревья от налипшего снега, чтобы ветки не поломало.
— Мандарины, апельсины более-менее устойчивые к морозу. В прошлые годы температура опускалась до минус 10 градусов — они выдержали. Сегодня ночью ожидается до минут 6, думаю, ничего страшного. Фейхоа, киви такой температуры не боятся, — рассказал Юрий. Главная его задача — очистить теплицы от тяжелого мокрого снега, в прошлом году обильные снегопады поломали три его поликарбонатные теплицы, пришлось за лето строить новые. Поэтому дел у садовода сегодня много, снег продолжает идти.
Кому катаклизмы, а кому радость
Дорожники предупреждают: опасная ситуация в связи с морозами и снегопадом на трассе Джубга — Сочи, дорога сложная, фактически сплошной серпантин. ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщает, что ночные заморозки со среды по субботу ожидаются в прибрежной части Сочи, дорожники просят не выезжать на трассу на автомобилях без зимней резины.
Зато на горнолыжных курортах Сочи — настоящий праздник! Из-за нехватки снега на трассах горнолыжный сезон мог и не начаться вовремя. Но погода, вернее непогода, спасла ситуацию. Горнолыжные трассы завалило снегом и он продолжает идти. 22 декабря курорт «Роза Хутор» открыл зимний сезон. Для катания открылись трассы на Северном склоне от 1600 метров над уровнем моря, а также Б-52, «Плато», «Шале», «Роза Стар» и «Роза Блейд» (до Плато), «Тритон» (ниже 1600 метров над уровнем моря), работают канатные дороги «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский Экспресс», «Квартет» и «Шале».
И снова будет тепло
В краснодарском филиале Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды корреспонденту SOCHI1.RU сообщили, что ничего необычного в декабрьском снегопаде в Сочи нет. Минусовые температуры до 10 градусов в декабре и в январе также не считаются аномалией.
— Ночные минусовые температуры мы ожидаем в Сочи до субботы. Все эти дни на курорте будет снежно. В воскресенье начнется потепление, ожидается переменная облачность. Вся неделя до Нового года будет теплой и дождливой, — сообщили представители Росгидромета. По данным сервиса gismeteo, с начала следующей недели в Сочи будет плюс 12 днем и плюс 9 ночью. 31 декабря и 1 января по прогнозу ожидаются дожди, температура воздуха днем плюс 9 градусов, ночью плюс 4. Все новогодние каникулы будет дождливо и прохладно. Температура воздуха не поднимется выше плюс 10, но зато морозов и снега до конца января не ожидается. В общем, обычная сочинская слякотная зима. Без аномалий.