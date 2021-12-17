Ветер до 16 м/с и снег: синоптики составили прогноз на выходные

В Новосибирске будут теплые, но снежные выходные. В ближайшее время прекращения снегопадов не стоит ждать.
— Нас ждет снежная погода на выходных, еще и ветреная. Масса над нами теплая и влажная, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — Дорожно-транспортная ситуация в такие дни осложняется, поэтому очень аккуратными нужно быть за рулем. Видимость будет плохая, и ожидаем заносы на дорогах.
18 декабря, в субботу, ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем — мокрый снег, ночью — местами метель. Ветер юго-западный силой
В воскресенье, 19 декабря, также ожидается снег. Ветер будет потише, юго-восточный
В понедельник, 20 декабря, в отдельных районах снег, днем мокрый снег, ветер юго-западный силой
Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.