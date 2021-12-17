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Ветер до 16 м/с и снег: синоптики составили прогноз на выходные

При этом даже ночью температура не будет опускаться ниже -8 градусов

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Уже сегодня город начало засыпать снегом

Уже сегодня город начало засыпать снегом

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В Новосибирске будут теплые, но снежные выходные. В ближайшее время прекращения снегопадов не стоит ждать.

— Нас ждет снежная погода на выходных, еще и ветреная. Масса над нами теплая и влажная, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — Дорожно-транспортная ситуация в такие дни осложняется, поэтому очень аккуратными нужно быть за рулем. Видимость будет плохая, и ожидаем заносы на дорогах.

18 декабря, в субботу, ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем — мокрый снег, ночью — местами метель. Ветер юго-западный силой 6–11 м/с, местами ночью порывы до 16 м/с, днем 4–9 м/с, местами ночью порывы до 14 м/с, температура ночью составит -4... -6 градусов, днем — -1... -3 градусов.

В воскресенье, 19 декабря, также ожидается снег. Ветер будет потише, юго-восточный 3–8 м/с. Ночная температура будет до -4... -6 градусов, дневная — -2... -4 градуса.

В понедельник, 20 декабря, в отдельных районах снег, днем мокрый снег, ветер юго-западный силой 3–8 м/с. Ночная температура составит -4... -6 градусов, дневная — -1... -3 градуса.

Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

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