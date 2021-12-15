В мэрии назвали район Новосибирска, где лучше всего убирают снег

Начальник главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк заявил, что в Советском районе дела с уборкой улиц от снега обстоят лучше, чем в остальных районах Новосибирска.



Это связано с изменением схемы работы дорожного учреждения Советского района: в начале этого года местное ДЭУ стало подчиняться не городскому департаменту, а администрации района.



— Не покривлю душой, если скажу, что в Советском районе гораздо лучше состояние дел с уборкой снега. В Советском районе существующее ДЭУ было передано из одного главного распределителя бюджетных средств другому. Это не автономное учреждение, просто теперь решения о приоритетах уборки принимает не начальник управления автомобильных дорог из своего кабинета на Фрунзе, 96, не говорит, что же, какую улицу вначале убрать — проспект Лаврентьева или Морской проспект, а те люди, которые реально видят обстановку на дорогах. Для Советского района это точно благо, — заявил Юрий Сердюк.

