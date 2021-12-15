В мэрии назвали район Новосибирска, где лучше всего убирают снег

Начальник главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк заявил, что в Советском районе дела с уборкой улиц от снега обстоят лучше, чем в остальных районах Новосибирска.
Это связано с изменением схемы работы дорожного учреждения Советского района: в начале этого года местное ДЭУ стало подчиняться не городскому департаменту, а администрации района.
— Не покривлю душой, если скажу, что в Советском районе гораздо лучше состояние дел с уборкой снега. В Советском районе существующее ДЭУ было передано из одного главного распределителя бюджетных средств другому. Это не автономное учреждение, просто теперь решения о приоритетах уборки принимает не начальник управления автомобильных дорог из своего кабинета на Фрунзе, 96, не говорит, что же, какую улицу вначале убрать — проспект Лаврентьева или Морской проспект, а те люди, которые реально видят обстановку на дорогах. Для Советского района это точно благо, — заявил Юрий Сердюк.
Пока, по его словам, переподчинение других ДЭУ администрациям районов не планируется, однако «многие руководители районного звена» уже готовы последовать Советскому району.
Переподчинено районной администрации и ДЭУ Дзержинского района, но как признал Юрий Сердюк, там еще пока есть нарекания к качеству уборки улиц. Поскольку в отличие от ситуации в Советском районе в Дзержинском пришлось создавать новое учреждение с новыми кадрами.
Недавно в Новосибирск поступила новая снегоуборочная техника — это современные спецмашины на базе грузовика ГАЗон NEXT, мини-погрузчики ЧЕТРА для уборки тротуаров и компактные маневренные мини-погрузчики BAUMECH, которые мы назвали «роботами» — ими можно управлять, просто шагая рядом. Наш авторедактор Дмитрий Косенко проинспектировал их и сам попробовал почистить снег.