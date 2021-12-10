В эти выходные в Новосибирск придет потепление — когда ждать новых холодов

Потепление, которое пришло в Новосибирск, задержится в городе ненадолго, сообщили синоптики. Морозы вернутся уже в понедельник.
— В выходные будет умеренно морозная погода, а, начиная с понедельника, температура понизится. Пройдет холодный атмосферный фронт, вырастет атмосферное давление, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — По области мы ждем на той неделе ночные температуры
11 декабря, в субботу, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный будет силой
В воскресенье, 12 декабря, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный силой
В понедельник, 13 ноября, преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, ветер северо-западный силой
Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.