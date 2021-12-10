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В эти выходные в Новосибирск придет потепление — когда ждать новых холодов

Температура в субботу составит -6... -8 градусов

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В понедельник придет холодный атмосферный фронт

В понедельник придет холодный атмосферный фронт

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Потепление, которое пришло в Новосибирск, задержится в городе ненадолго, сообщили синоптики. Морозы вернутся уже в понедельник.

— В выходные будет умеренно морозная погода, а, начиная с понедельника, температура понизится. Пройдет холодный атмосферный фронт, вырастет атмосферное давление, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — По области мы ждем на той неделе ночные температуры -20... -28 градусов, а днем -12... -19 градусов.

11 декабря, в субботу, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный будет силой 4–9 м/с. Температура ночью составит -11... -13 градусов с небольшим повышением к утру, а днем -6... -8 градусов.

В воскресенье, 12 декабря, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный силой 4–9 м/с, местами порывами до 14 м/с. Ночная температура будет до -12... -14 градусов, дневная — -11... -13 градусов.

В понедельник, 13 ноября, преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, ветер северо-западный силой 2–7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Ночная температура составит -21... -23 градуса, дневная -16... -18 градусов.

Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

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