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С каких температур в Новосибирске начнется календарная зима? Прогноз от синоптиков

Температура воздуха в городе скоро поднимется до -1 градуса

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В Новосибирск придет потепление

В Новосибирск придет потепление

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Зима в Новосибирске начнется с потепления — такой прогноз сделали в Новосибирском гидрометцентре. Температура воздуха 1 декабря поднимется до -1 градуса.

— Сейчас мы находимся в холодной воздушной массе. Ночью происходит выхолаживание, ночные температуры умеренно морозные. А дневные температуры будут повышаться к 2 декабря, когда к нам с западных районов будет поступать теплая воздушная масса. Там ветер теплый, но будут порывы ветра, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Во вторник, 30 ноября, без осадков. Ветер юго-западный, южный 2–8 м/с. Ночью -11... -13, в пригороде до — 17. Днем температура -6... -8 градусов.

В среду, 1 декабря, без осадков. Ветер юго-западный, южный 2–8 м/с. ночью -12... -14, в пригороде до -17. Днем температура будет -1... -3 градуса.

В четверг, 2 декабрь, без осадков. Ветер юго-западный, южный 2–8 м/с, порывы до 13 м/с. Ночью температура поднимется до -8... -10 градусов. Днем температура будет -1... -3 градуса.

В Новосибирске уже открылись первые катки. 26 ноября в Новосибирске заработал самый большой каток в городе — на стадионе «Спартак». Посетителей приглашают кататься шесть дней в неделю.

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