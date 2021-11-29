С каких температур в Новосибирске начнется календарная зима? Прогноз от синоптиков

Зима в Новосибирске начнется с потепления — такой прогноз сделали в Новосибирском гидрометцентре. Температура воздуха 1 декабря поднимется до -1 градуса.
— Сейчас мы находимся в холодной воздушной массе. Ночью происходит выхолаживание, ночные температуры умеренно морозные. А дневные температуры будут повышаться к 2 декабря, когда к нам с западных районов будет поступать теплая воздушная масса. Там ветер теплый, но будут порывы ветра, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Во вторник, 30 ноября, без осадков. Ветер юго-западный, южный 2–8 м/с. Ночью
В среду, 1 декабря, без осадков. Ветер юго-западный, южный 2–8 м/с. ночью
В четверг, 2 декабрь, без осадков. Ветер юго-западный, южный 2–8 м/с, порывы до 13 м/с. Ночью температура поднимется до
В Новосибирске уже открылись первые катки. 26 ноября в Новосибирске заработал самый большой каток в городе — на стадионе «Спартак». Посетителей приглашают кататься шесть дней в неделю.