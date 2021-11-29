С каких температур в Новосибирске начнется календарная зима? Прогноз от синоптиков

Зима в Новосибирске начнется с потепления — такой прогноз сделали в Новосибирском гидрометцентре. Температура воздуха 1 декабря поднимется до -1 градуса.

— Сейчас мы находимся в холодной воздушной массе. Ночью происходит выхолаживание, ночные температуры умеренно морозные. А дневные температуры будут повышаться к 2 декабря, когда к нам с западных районов будет поступать теплая воздушная масса. Там ветер теплый, но будут порывы ветра, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.