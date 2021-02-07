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Порывы до 27 м/с: МЧС выпустило экстренное предупреждение для новосибирцев

В городе ожидается похолодание и сильный ветер

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Из-за сильного ветра возможен обрыв проводов и срыв кровли зданий

Из-за сильного ветра возможен обрыв проводов и срыв кровли зданий

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МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре в Новосибирской области

Спасатели предупредили жителей Новосибирской области об ухудшении погоды. Уже в это воскресенье, 7 февраля, во второй половине дня усилится ветер.

Как сообщили в МЧС, из-за этого могут возникнуть чрезвычайные ситуации:

— Во второй половине дня 7 февраля и ночью 8 февраля ожидается снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, усиление ветра 17–22 м/с, местами порывы ветра до 25–27 м/с. На дорогах сильная гололедица. Похолодание, — сообщили в МЧС со ссылкой на синоптиков.

Возможно повреждение линий связи, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывы кровли со зданий и сооружений, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличение количества аварий.

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