В НСО придут морозы до -45 градусов. Синоптики рассказали, когда они закончатся

Синоптики объявили штормовое предупреждение об аномальных морозах до -45 градусов в НСО
Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни — в область придут сильные морозы, температура воздуха в регионе опустится до -45 градусов.
— Мы ожидаем сейчас смещение циклона по югу территории. Поэтому в ближайшие дни будет тепло, но, начиная с северных районов, с 24 января и далее на 25 и 26 января по всей территории области распространится холодная воздушная масса. Будет значительный рост атмосферного давления, прекратятся осадки, стихнет ветер — будет очень холодно. Мы выпустили штормовое предупреждение о сильных морозах в области в период с 24 на 26 января. По области на 24 января мы ждем местами до
23 января в Новосибирске местами небольшой снег. Ветер западный
24 января ночью в Новосибирске местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный
25 января в городе без осадков. Ветер переменный, слабый —
— 27 января днем возможно ослабление морозов, начнет падать атмосферное давление. Уже с 26 числа по западу возможен небольшой снег, натекание облачности, падение атмосферного давления, — добавила синоптик.
Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял, как наш город выглядит с высоты птичьего полета во время аномальных холодов — посмотрите эти кадры.