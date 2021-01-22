В НСО придут морозы до -45 градусов. Синоптики рассказали, когда они закончатся

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни — в область придут сильные морозы, температура воздуха в регионе опустится до -45 градусов.



— Мы ожидаем сейчас смещение циклона по югу территории. Поэтому в ближайшие дни будет тепло, но, начиная с северных районов, с 24 января и далее на 25 и 26 января по всей территории области распространится холодная воздушная масса. Будет значительный рост атмосферного давления, прекратятся осадки, стихнет ветер — будет очень холодно. Мы выпустили штормовое предупреждение о сильных морозах в области в период с 24 на 26 января. По области на 24 января мы ждем местами до -42 градусов . А потом 25 и 26 января будут очень холодные до -40... -45 градусов , — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.