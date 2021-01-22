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В НСО придут морозы до -45 градусов. Синоптики рассказали, когда они закончатся

На этих выходных в городе резко похолодает

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В Новосибирске начнет опускаться температура в ночь с субботы на воскресенье

В Новосибирске начнет опускаться температура в ночь с субботы на воскресенье

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Синоптики объявили штормовое предупреждение об аномальных морозах до -45 градусов в НСО

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни — в область придут сильные морозы, температура воздуха в регионе опустится до -45 градусов.

— Мы ожидаем сейчас смещение циклона по югу территории. Поэтому в ближайшие дни будет тепло, но, начиная с северных районов, с 24 января и далее на 25 и 26 января по всей территории области распространится холодная воздушная масса. Будет значительный рост атмосферного давления, прекратятся осадки, стихнет ветер — будет очень холодно. Мы выпустили штормовое предупреждение о сильных морозах в области в период с 24 на 26 января. По области на 24 января мы ждем местами до -42 градусов. А потом 25 и 26 января будут очень холодные до -40... -45 градусов, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

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23 января в Новосибирске местами небольшой снег. Ветер западный 3–8 м/сек. Ночные температуры -22... -24 градуса. Днем -16... -18 градусов.


24 января ночью в Новосибирске местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3–8 м/сек. Температура ночью -26... -28 градусов. В течение дня будет холодать до -31... -33 градусов.


25 января в городе без осадков. Ветер переменный, слабый — 0,5 м/сек. Усиление мороза. В ночные часы -40... -42 градуса. Днем -33... -35 градусов.

27 января днем возможно ослабление морозов, начнет падать атмосферное давление. Уже с 26 числа по западу возможен небольшой снег, натекание облачности, падение атмосферного давления, — добавила синоптик.

Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял, как наш город выглядит с высоты птичьего полета во время аномальных холодов — посмотрите эти кадры.

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Новосибирскпогодаштормовое предупреждение
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