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В Новосибирск идут аномальные морозы до -32 градусов. Синоптики рассказали, когда вернется тепло

Сегодня в течение дня столбик термометра будет опускаться всё ниже и ниже

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На этих выходные синоптики зафиксировали температурный фон на <nobr class="_">8–10</nobr> градусов выше климатической нормы

На этих выходные синоптики зафиксировали температурный фон на 8–10 градусов выше климатической нормы

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В Новосибирске резко похолодает до -32 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие дни, на смену теплой погоде в Новосибирск придет резкое похолодание до -32 градусов.

— В регионе продолжается неустойчивый характер погоды — один циклон сменяет другой. На выходных в Новосибирске отмечался температурный фон выше нормы на 8–10 градусов. Со вторника в городе температура воздуха будет опускаться, затем с 21 числа температурный фон будет вновь выше нормы, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

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19 января в городе ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 4–9 м/с, ночью местами до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы -19... -21 градусов, днем -16... -18 градусов.


20 января в Новосибирске без осадков, ветер юго-западный 3–8 м/с. В ночные часы температура воздуха опустится до -30... -32 градусов. Дневные температуры -20... -22 градусов.

21 января небольшой снег в течение дня. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4–9 м/с, местами до 14 м/с. Температура ночью -22... -24 градуса, днем -11... -13 градусов.

Также в связи с резким потеплением мэрия Новосибирска предупреждает о возможном сходе снега с крыш.

— Руководители управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда должны обратить особое внимание на состояние крыш, срочно принять меры по очистке их от снега и льдообразований. Кроме того, места возможного схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций сотрудники УК должны огородить сигнальными лентами. Жителям многоквартирных домов также необходимо устранить снег и сосульки со своих балконов и карнизов, — говорится в сообщении мэрии.

Начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова объяснила, что еще, кроме резкого потепления, может спровоцировать сход снега.

— Сход снега с крыш обусловлен, во-первых, температурами, близкими к -3... -5 градусам, и умеренный или сильный ветер — это необходимое условия для того, чтобы начались подвижки снега с крыш. Пока это не произойдет — снег не поедет. Поэтому нужно очищать крыши заблаговременно, а не ждать, когда создадутся условия, — уточняет синоптик.

Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял, как наш город выглядит с высоты птичьего полета во время аномальных холодов, — посмотрите на эти замерзшие кадры Новосибирска.

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