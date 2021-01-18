В Новосибирск идут аномальные морозы до -32 градусов. Синоптики рассказали, когда вернется тепло

В Новосибирске резко похолодает до -32 градусов
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие дни, на смену теплой погоде в Новосибирск придет резкое похолодание до -32 градусов.
— В регионе продолжается неустойчивый характер погоды — один циклон сменяет другой. На выходных в Новосибирске отмечался температурный фон выше нормы на
19 января в городе ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный
20 января в Новосибирске без осадков, ветер юго-западный 3–8 м/с. В ночные часы температура воздуха опустится до
21 января небольшой снег в течение дня. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4–9 м/с, местами до 14 м/с. Температура ночью
Также в связи с резким потеплением мэрия Новосибирска предупреждает о возможном сходе снега с крыш.
— Руководители управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда должны обратить особое внимание на состояние крыш, срочно принять меры по очистке их от снега и льдообразований. Кроме того, места возможного схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций сотрудники УК должны огородить сигнальными лентами. Жителям многоквартирных домов также необходимо устранить снег и сосульки со своих балконов и карнизов, — говорится в сообщении мэрии.
Начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова объяснила, что еще, кроме резкого потепления, может спровоцировать сход снега.
— Сход снега с крыш обусловлен, во-первых, температурами, близкими к
Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял, как наш город выглядит с высоты птичьего полета во время аномальных холодов, — посмотрите на эти замерзшие кадры Новосибирска.