В Новосибирск идут аномальные морозы до -32 градусов. Синоптики рассказали, когда вернется тепло

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие дни, на смену теплой погоде в Новосибирск придет резкое похолодание до -32 градусов.

— В регионе продолжается неустойчивый характер погоды — один циклон сменяет другой. На выходных в Новосибирске отмечался температурный фон выше нормы на 8–10 градусов. Со вторника в городе температура воздуха будет опускаться, затем с 21 числа температурный фон будет вновь выше нормы, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.