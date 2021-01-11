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Новосибирцев предупредили о возвращении морозов до -28 градусов

Температура будет опускаться в течение завтрашнего дня

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Ближайшие дни в городе будут снова холодными<br>

Ближайшие дни в городе будут снова холодными

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Сильные морозы до -28 градусов придут в НСО в ночь на 12 января

Мэрия Новосибирска предупреждает горожан о вновь надвигающихся морозах — в Новосибирске в ближайшие дни снова похолодает.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 11 января на территории города Новосибирска ожидаются снег, местами метели, понижение температуры воздуха до -21 градуса, ночью до -28 градусов. На дорогах гололедица, снежные заносы. Понижение температуры продолжится 12 января.

11 января ночные температуры составят -16... -18 градусов, дневные -13... -15 градусов с понижением в течение дня до -19... -21 градуса, ветер северо-восточный 5–10 м/с. Ночью местами умеренный снег, местами метели. На дорогах гололедица, снежные заносы.

12 января ночные температуры опустятся до -24... -28 градусов, днем -24... -26 градусов, ветер северо-восточный 5–10 м/с. Преимущественно без осадков.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают — при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 227-44-44, 218-68-88.

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Относительное потепление принесло в Новосибирск снегопад, и наледь на улицах сменили растущие на глазах сугробы. Корреспондент НГС прошелся по центру с фотоаппаратом — вот несколько кадров с улиц. Снега в этом году в Новосибирске в избытке: первые метели накрыли город еще в конце октября, тогда, правда, это выглядело более живописно.

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Новосибирскпохолоданиепрогноз погоды
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