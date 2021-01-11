Новосибирцев предупредили о возвращении морозов до -28 градусов

Сильные морозы до -28 градусов придут в НСО в ночь на 12 января
Мэрия Новосибирска предупреждает горожан о вновь надвигающихся морозах — в Новосибирске в ближайшие дни снова похолодает.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 11 января на территории города Новосибирска ожидаются снег, местами метели, понижение температуры воздуха до -21 градуса, ночью до -28 градусов. На дорогах гололедица, снежные заносы. Понижение температуры продолжится 12 января.
11 января ночные температуры составят
12 января ночные температуры опустятся до
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают — при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051,
Относительное потепление принесло в Новосибирск снегопад, и наледь на улицах сменили растущие на глазах сугробы. Корреспондент НГС прошелся по центру с фотоаппаратом — вот несколько кадров с улиц. Снега в этом году в Новосибирске в избытке: первые метели накрыли город еще в конце октября, тогда, правда, это выглядело более живописно.