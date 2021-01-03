Сохранятся ли морозы на Рождество? Смотрим прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни в Новосибирске спадут морозы
На новогодние каникулы в этом году выпали аномальные морозы. Местами температура в Новосибирске опускается до -40 градусов и ниже. Как долго еще продержатся такие морозы? Мы изучили сайты сервисов погоды и составили прогноз на ближайшие дни.
По данным Gismeteo, вплоть до 5 января в городе будет морозно. Ночью с 3 на 4 января температура составит -35 градусов, днем 4 января -28, ночью -35. Ночью во вторник, 5 января, в городе ожидается -34 градуса, днем — 28 градусов мороза. Ночью 6 января температура поднимется до -31, днем, по прогнозам, будет -24. В Рождество, 7 января, температура ночью составит -27, днем -23 градуса. Ожидаются ясные дни с переменной облачностью.
Сервис «Яндекс.Погода» предлагает более теплый прогноз. По данным сайта, ночью 4 января ожидается -32 градуса, днем -26. Температура ночью во вторник, 5 января, составит около 30 градусов мороза, днем -26. Ночью 6 января синоптики обещают -26, а днем -20 градусов. 7 января, по прогнозам «Яндекса», будет совсем теплым: температура днем составит -18 градусов, ночью -22. Осадков не ожидается.
По данным сайта World-weather, в понедельник, 4 января, в Новосибирске потеплеет: ночью температура составит 33 градуса мороза, днем 23. 5 января ночью ожидается -32 градуса, днем -29. 6 января ночные температуры будут в районе -30 градусов, дневные — до -25. 7 января ночью будет -26 градусов, днем -23. Осадков, по данным сервиса, также не ожидается.
Западно-Сибирский гидрометцентр тем не менее передает аномальные морозы вплоть до 6 января.
— 04–06.01 ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 градусов и ниже, местами сильные морозы -40 градусов и ниже, — говорится в прогнозе гидрометцентра для Новосибирской области.
На завтра, 4 января, синоптики передают температуры
«Рамблер.Погода» обещает -32 градуса завтра ночью, 4 января. Днем ожидается -27 градусов. Ночью 5 января температура составит -31 градус, днем -28. 6 января в ночные часы столбик термометра будет в районе отметки -29, днем — до -23. В четверг, 7 января, температура ночью будет около -25, днем поднимется до -19 градусов.
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