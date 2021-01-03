Сохранятся ли морозы на Рождество? Смотрим прогноз погоды на ближайшие дни

На новогодние каникулы в этом году выпали аномальные морозы. Местами температура в Новосибирске опускается до -40 градусов и ниже. Как долго еще продержатся такие морозы? Мы изучили сайты сервисов погоды и составили прогноз на ближайшие дни.

По данным Gismeteo, вплоть до 5 января в городе будет морозно. Ночью с 3 на 4 января температура составит -35 градусов, днем 4 января -28, ночью -35. Ночью во вторник, 5 января, в городе ожидается -34 градуса, днем — 28 градусов мороза. Ночью 6 января температура поднимется до -31, днем, по прогнозам, будет -24. В Рождество, 7 января, температура ночью составит -27, днем -23 градуса. Ожидаются ясные дни с переменной облачностью.