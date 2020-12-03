Деревья в Новосибирске покрылись искрящимся снегом — смотрим 10 красивых фотографий

В Новосибирске уже несколько дней стоит морозная температура, и деревья покрылись снегом и инеем. Новосибирцы начали выкладывать фотографии заснеженных деревьев в соцсети.

Мы собрали для вас подборку из 10 таких картинок — специально для тех, кто сидит в офисе.