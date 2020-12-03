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Деревья в Новосибирске покрылись искрящимся снегом — смотрим 10 красивых фотографий

Новосибирцы завалили соцсети фотографиями лесов в инее

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Дорога из Искитима в село Елбаши сегодня днем — такую фотографию выложил у себя на странице новосибирский общественник Владимир Кириллов

Дорога из Искитима в село Елбаши сегодня днем — такую фотографию выложил у себя на странице новосибирский общественник Владимир Кириллов

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Новосибирцы выкладывают в соцсети фото снежного леса

В Новосибирске уже несколько дней стоит морозная температура, и деревья покрылись снегом и инеем. Новосибирцы начали выкладывать фотографии заснеженных деревьев в соцсети.

Мы собрали для вас подборку из 10 таких картинок — специально для тех, кто сидит в офисе.

Больше всего фотографий заснеженных деревьев выкладывают жители Академгородка — это неудивительно, сложно удержаться, когда кругом сказочный лес.

Красиво и за городом — деревья от макушки до корней стали белыми.

А здесь прекрасно всё: и снежный лес, и обворожительная хаски с голубыми глазами.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Еще красивые подборки фотографий

Новосибирский фотограф Слава Степанов поделился в своем блоге фотографиям наукограда Кольцово с высоты, которые он сделал в разные времена года.

Другой известный новосибирский фотограф Вадим Махоров сделал снимки густого утреннего тумана с высоты. Посмотрите их здесь.

Фотограф из Новосибирска Сергей Братищев опубликовал у себя в Instagram фотографии озера с малиновой водой в Алтайском крае.

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инейморозснег
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