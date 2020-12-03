Деревья в Новосибирске покрылись искрящимся снегом — смотрим 10 красивых фотографий

Новосибирцы выкладывают в соцсети фото снежного леса
В Новосибирске уже несколько дней стоит морозная температура, и деревья покрылись снегом и инеем. Новосибирцы начали выкладывать фотографии заснеженных деревьев в соцсети.
Мы собрали для вас подборку из 10 таких картинок — специально для тех, кто сидит в офисе.
Больше всего фотографий заснеженных деревьев выкладывают жители Академгородка — это неудивительно, сложно удержаться, когда кругом сказочный лес.
Красиво и за городом — деревья от макушки до корней стали белыми.
А здесь прекрасно всё: и снежный лес, и обворожительная хаски с голубыми глазами.
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