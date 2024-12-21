Казань не принимает самолеты: рейсы туда и обратно из Новосибирска задержаны

Самолет должен был улететь в 14:05 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске задерживается рейс в Казань. Самолет S7 должен был вылететь в 14:05 сегодня, 21 декабря. Регистрация на рейс уже завершилась, но самолет так и не вылетел.

Сейчас, по данным с онлайн-табло аэропорта Толмачево, планируется, что самолет должен вылететь в 15:30.

В аэропорту Казани сейчас не принимают самолеты. По данным из соцсетей аэропорта, полеты прекратили по указанию органов управления воздушным движениям. Действовать запрет на прилет и вылет самолетов будет до особого распоряжения.

Из Казани другой рейс S7 должен прилететь в Новосибирск в 21:10 сегодня, 21 декабря. На онлайн-табло уже есть информация, что самолет задержится. Пока расчетное время 22:30.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу S7 за комментарием. На момент публикации ответа нет.