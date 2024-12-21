Казань не принимает самолеты: рейсы туда и обратно из Новосибирска задержаны

В Новосибирске задерживается рейс в Казань. Самолет S7 должен был вылететь в 14:05 сегодня, 21 декабря. Регистрация на рейс уже завершилась, но самолет так и не вылетел.
Сейчас, по данным с онлайн-табло аэропорта Толмачево, планируется, что самолет должен вылететь в 15:30.
В аэропорту Казани сейчас не принимают самолеты. По данным из соцсетей аэропорта, полеты прекратили по указанию органов управления воздушным движениям. Действовать запрет на прилет и вылет самолетов будет до особого распоряжения.
Из Казани другой рейс S7 должен прилететь в Новосибирск в 21:10 сегодня, 21 декабря. На онлайн-табло уже есть информация, что самолет задержится. Пока расчетное время 22:30.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу S7 за комментарием. На момент публикации ответа нет.
Сегодня утром в Казани была атака беспилотников. Там горит самое высокое здание города, в которое попало сразу два БПЛА. Массовые мероприятия на выходных отменены. О том, что происходит в Казани, наши коллеги рассказывают онлайн с места событий.