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Дороги и транспорт Налет беспилотников в Казани Казань не принимает самолеты: рейсы туда и обратно из Новосибирска задержаны

Казань не принимает самолеты: рейсы туда и обратно из Новосибирска задержаны

Запрет на прилет и вылет будет действовать до особого распоряжения

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Самолет должен был улететь в 14:05

Источник:

В Новосибирске задерживается рейс в Казань. Самолет S7 должен был вылететь в 14:05 сегодня, 21 декабря. Регистрация на рейс уже завершилась, но самолет так и не вылетел.

Сейчас, по данным с онлайн-табло аэропорта Толмачево, планируется, что самолет должен вылететь в 15:30.

В аэропорту Казани сейчас не принимают самолеты. По данным из соцсетей аэропорта, полеты прекратили по указанию органов управления воздушным движениям. Действовать запрет на прилет и вылет самолетов будет до особого распоряжения.

Из Казани другой рейс S7 должен прилететь в Новосибирск в 21:10 сегодня, 21 декабря. На онлайн-табло уже есть информация, что самолет задержится. Пока расчетное время 22:30.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу S7 за комментарием. На момент публикации ответа нет.

Сегодня утром в Казани была атака беспилотников. Там горит самое высокое здание города, в которое попало сразу два БПЛА. Массовые мероприятия на выходных отменены. О том, что происходит в Казани, наши коллеги рассказывают онлайн с места событий.

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Новосибирск Казань Самолет Задержка
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