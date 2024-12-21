Беспилотники атаковали несколько домов в Казани. Что происходит: онлайн

Утром Татарстан снова атаковали беспилотники. В Министерстве обороны РФ отчитались об уничтоженном дроне — это произошло в 7:50. Наши корреспонденты едут на место событий. В этой трансляции — всё, что известно на текущий момент.
Обстановка возле ЖК «Лазурные небеса». Вокруг здания стоят сотрудники ГАИ, подъехать сюда невозможно.
Очевидцы засняли предположительный момент атаки БПЛА на ЖК «Манхэттен».
Местные жители предполагают, что в дом на Клары Цеткин дрон попал случайно — он мог лететь на пороховой завод, который находится рядом.
Жителям прислали список домов с укрытием около ЖК «Лазурные небеса»
Школьников Советского района эвакуировали. Они спустились в подвалы.
— От Танкового кольца до центра города в оба направления по требованию ГАИ временно закрывается движение троллейбусных маршрутов № 6, 8, 12, — сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Введены временные ограничения на работу казанского аэропорта.
— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, — сообщает Росавиация.
Читатели 116.RU рассказывают, что в ЖК «21 Век» отменяют все занятия для детей. Также там отменены все детские утренники.
На место происшествия приехал глава Татарстана Рустам Минниханов.
В Казани ведется оповещение. Власти просят жителей сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги одеться и спуститься в подвалы.
В результате атаки беспилотников в Казани возгорание произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском, уточнила мэрия.
Уже три дома повреждены во время атаки БПЛА на Казань. Сейчас проходит эвакуация жителей ЖК «Лазурные небеса», их обеспечат едой и теплом, сообщает мэрия.
Читатели прислали видео последствий атаки БПЛА.
Судя по кадрам, которые присылают читатели 116.RU, беспилотник врезался в верхние этажи высотки на Камалеева. В районе ЖК «21 Век» очевидцы делятся видео пожара из «Лазурных небес».