«Батарейка уже разрядилась»: лихач на Tesla выскочил на встречку на Выборной в Новосибирске — видео опасного маневра

Электрокар Tesla Model X лихачил на улице Выборной. Опасные маневры попали на видео. Кадры опубликовали очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Новосибирец снял на видеорегистратор, как водитель электрокара пошел на опасный обгон на встречную полосу. На опубликованном ролике видно, как Tesla едва не въехала в авто автора видео. К счастью, сибиряк смог уйти от лобового столкновения.
Пользователи ярко отреагировали эту ситуацию.
— Батарейка уже разряжена была… — попытался найти объяснение случившемуся один из подписчиков.
— Автопилот пьяный был, — пошутил комментатор Юрий.
— Илон Маск в этом виноват, — иронизирует новосибирец Евгений.
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