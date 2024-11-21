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Дороги и транспорт «Батарейка уже разрядилась»: лихач на Tesla выскочил на встречку на Выборной в Новосибирске — видео опасного маневра

«Батарейка уже разрядилась»: лихач на Tesla выскочил на встречку на Выборной в Новосибирске — видео опасного маневра

Встречный автомобиль чудом избежал лобового столкновения

709
7 комментариев

Автомобиль лихачил в темноте

Электрокар Tesla Model X лихачил на улице Выборной. Опасные маневры попали на видео. Кадры опубликовали очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Новосибирец снял на видеорегистратор, как водитель электрокара пошел на опасный обгон на встречную полосу. На опубликованном ролике видно, как Tesla едва не въехала в авто автора видео. К счастью, сибиряк смог уйти от лобового столкновения.

Пользователи ярко отреагировали эту ситуацию.

— Батарейка уже разряжена была… — попытался найти объяснение случившемуся один из подписчиков.

— Автопилот пьяный был, — пошутил комментатор Юрий.

— Илон Маск в этом виноват, — иронизирует новосибирец Евгений.

Ранее на трамвайном мосту в Новосибирске заметили любителя зимнего дрифта.

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Обгон по встречной Опасный маневр Автомобили Новосибирск
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Комментарии
7
Гость
45 минут
Интересно, далеко ли уедет такая тачка при -30 градусах? 🤔
Гость
47 минут
Камаз ему на встречке
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