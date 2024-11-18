«Как бы не сбил людей»: любителя дрифта заметили на трамвайном мосту в Новосибирске — видео

Еще одного любителя дрифта заметили в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом редакции НГС сообщил читатель. По его словам, водитель устроил гонки на трамвайном мосту, за зданием по улице Серебренниковской, 2а.
— На мосту, где 13-й трамвай ходит, пять кругов сделал. Как бы не сбил людей, — поделился читатель НГС.
Как рассказали редакции НГС в пресс-службе региональной ГАИ, о любителях дрифта граждане могут сообщить в дежурную часть ДПС ГАИ УМВД по Новосибирску.
Ранее новосибирцы устроили ночной дрифт на улице Бориса Богаткова.