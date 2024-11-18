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Происшествия «Как бы не сбил людей»: любителя дрифта заметили на трамвайном мосту в Новосибирске — видео

«Как бы не сбил людей»: любителя дрифта заметили на трамвайном мосту в Новосибирске — видео

По словам очевидцев, он сделал несколько кругов

1 702
17 комментариев

Очевидец отметил, что рядом находится остановка «Мостовая»

Еще одного любителя дрифта заметили в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом редакции НГС сообщил читатель. По его словам, водитель устроил гонки на трамвайном мосту, за зданием по улице Серебренниковской, 2а.

— На мосту, где 13-й трамвай ходит, пять кругов сделал. Как бы не сбил людей, — поделился читатель НГС.

Как рассказали редакции НГС в пресс-службе региональной ГАИ, о любителях дрифта граждане могут сообщить в дежурную часть ДПС ГАИ УМВД по Новосибирску.

Ранее новосибирцы устроили ночной дрифт на улице Бориса Богаткова.

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Комментарии
17
Дормидонт Евлампивич
58 минут
Разве это дрифт? Блин не знал. Я думал что это пьяненький пацанчик угнал жигулёнок у дедушки и не знает куда ехать.
Бонифаций 1-й
38 минут
13-й трамвай любит таких. С нетерпением ждет контакта.
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