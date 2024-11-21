«А что будет в -30?»: в Новосибирске сократили вечерние маршруты троллейбуса № 24

В мэрии ответили, что не планируют снова менять расписание Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирске сократили время работы троллейбуса № 24 после 22:00. Из-за этого некоторым горожанам приходится проходить пешком несколько остановок.

Редакции об это рассказала читательница Ольга:

— Дело в том, что по выходным дням сократили работу троллейбуса № 24, а это единственный транспорт, который ходил после 22 часов в выходные дни. Многие работают до 22, а троллейбус теперь ходит только до площади Калинина, а потом уходит в депо. На чем уезжать домой, если ты живешь дальше площади? Приходится по несколько остановок ночью ходить пешком. Это ладно, сейчас -5 градусов, а что будет в -30?

Она добавила, что отправляла жалобу. По ее словам, проблема возникла после того, как троллейбусы поменяли на новые.

Ольга уточняет, что с площади Калинина пересаживаться не на что, например, если хочешь доехать до остановки «ДК Кирова» или до остановки на Димитровском мосту «Лесоперевалка»:

— Люди туда никак не могут уехать. Постоянно на такси не наездишься же.

При этом, говорит Ольга, троллейбус заполнен, а люди стоят на остановке ожидании транспорта Источник: Читательница Ольга











В пресс-центре мэрии Новосибирска журналисту НГС ответили, что на сегодняшний день троллейбусный маршрут № 24 работает по расписанию, действующему с 1 октября 2024 года. Его ввели из-за изменения схемы маршрута — продления от остановки «Ул. Учительская» до «ЖК „Северная корона“». В мэрии отметили, что необходимо соблюдать законодательство, которое запрещает переработки водителей.

— В вечернее время, в том числе в выходные дни, по маршруту при следовании с остановочного пункта «ЖК „Северная корона“» предусмотрены укороченные рейсы (отправления после 22:00 — в 22:02, 22:27) до ближайшего транспортного пересадочного узла «Площадь им. Калинина», через который организована работа значительного количества маршрутов, обеспечивающих возможность совершения поездок с 1-2 пересадками в любых направлениях города, — объяснили в мэрии Новосибирска.

В пресс-центре добавили, что такое решение соответствует нормативам, которые действуют для города с населением более 1 миллиона человек. Дальнейшие изменения расписания этого маршрута, добавили в мэрии, не планируется.