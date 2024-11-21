Барнаульцы перекрыли Павловский тракт, чтобы сделать предложения девушкам — видео

Юноши перекрыли дорогу ради романтического жеста Источник: Barnaul22 / T.me











Вечером 19 ноября двое молодых людей на иномарках перекрыли Павловский тракт для романтичной цели — сделать предложения своим девушкам.

Очевидцы опубликовали видео с места событий в телеграм-канале Barnaul22. На кадрах видно, как из машин выходят двое парней. Другие водители поддержали идею: остановились, взяли бенгальские огни и махали ими.

Источник: Barnaul22 / T.me

Девушки, ради которых мужчины пошли на такое, сказали «Да». В комментариях к посту разгорелся спор. Одни отреагировали на увиденное с восхищением и одобрением.

— Ну, захотел человек сделать своей любимой приятно, чтоб все увидели! Круто же. Сразу по комментам видно диванных экспертов с тюльпанчиком на день рождения. З- ЗАВИСТЬ! Будьте добрее и жизнь станет ярче, — считает Марина Гончарова.

— Мальчишки. Это приятный и хороший момент. На несколько минут люди замерли — потому что это эмоционально. Приятно смотреть на счастливых людей. Будьте счастливы! — согласна Татьяна Солоп.

Другие не поддержали такой перфоманс:

Ребята, предложение это прекрасно! Но слова о зависти лишние, потому что П-понты! , — пишет Евгеша.

— Это, конечно, все круто и романтично, но могли бы найти менее оживленное место…за городом, например. Представляю…какие им «предложения сделали» автомобилисты, попавшие в эту пробку, — согласна Татьяна Матюгина.

В пресс-службе ГИБДД по городу NGS22.RU рассказали, что грозит романтикам:

— Информация о данном правонарушении передана в дежурную часть УМВД России по Барнаулу, сотрудниками отдельного батальона ДПС уже устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве уточнили, что молодым людям грозит административное наказание в виде штрафа.