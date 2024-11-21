Барнаульцы перекрыли Павловский тракт, чтобы сделать предложения девушкам — видео

Вечером 19 ноября двое молодых людей на иномарках перекрыли Павловский тракт для романтичной цели — сделать предложения своим девушкам.
Очевидцы опубликовали видео с места событий в телеграм-канале Barnaul22. На кадрах видно, как из машин выходят двое парней. Другие водители поддержали идею: остановились, взяли бенгальские огни и махали ими.
Девушки, ради которых мужчины пошли на такое, сказали «Да». В комментариях к посту разгорелся спор. Одни отреагировали на увиденное с восхищением и одобрением.
— Ну, захотел человек сделать своей любимой приятно, чтоб все увидели! Круто же. Сразу по комментам видно диванных экспертов с тюльпанчиком на день рождения. З- ЗАВИСТЬ! Будьте добрее и жизнь станет ярче, — считает Марина Гончарова.
— Мальчишки. Это приятный и хороший момент. На несколько минут люди замерли — потому что это эмоционально. Приятно смотреть на счастливых людей. Будьте счастливы! — согласна Татьяна Солоп.
Другие не поддержали такой перфоманс:
Ребята, предложение это прекрасно! Но слова о зависти лишние, потому что П-понты! , — пишет Евгеша.
— Это, конечно, все круто и романтично, но могли бы найти менее оживленное место…за городом, например. Представляю…какие им «предложения сделали» автомобилисты, попавшие в эту пробку, — согласна Татьяна Матюгина.
В пресс-службе ГИБДД по городу NGS22.RU рассказали, что грозит романтикам:
— Информация о данном правонарушении передана в дежурную часть УМВД России по Барнаулу, сотрудниками отдельного батальона ДПС уже устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В ведомстве уточнили, что молодым людям грозит административное наказание в виде штрафа.
Ранее футбольный фанат сделал предложение девушке на матче в Новосибирске. Перед этим парень выбежал на поле и забил гол.