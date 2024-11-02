Постоянные пробки: мэрия назвала самые загруженные дороги в Новосибирске — публикуем список улиц

Наиболее загруженный участок Большевистской находится в районе метро «Речной вокзал» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии Новосибирска назвали список самых загруженных дорог города, а также улицы, на которых чаще всего собираются пробки. Проблемные участки есть на обоих берегах.

По информации мэрии, лидером по интенсивности движения стала улица Большевистская в районе станции метро «Речной вокзал». Также в тройку лидеров по загруженности попали перекресток улиц Гоголя и Ипподромской и площадь Лыщинского.

— Далее в порядке убывания идут пересечение улиц Ватутина и Немировича-Данченко, площадь Труда и два ключевых перекрёстка в центральной части города — улиц Военной и Ипподромской, а также проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали. Последние три строчки в списке — дороги рядом со станциями метро «Заельцовская», «Красный проспект» и «Золотая Нива», — объяснили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Наиболее проблемными участками, где чаще всего собираются пробки, стали: 18-й Бронный переулок, улицы Бронная, Николая Сотникова, Комсомольская, Тюменская, Зорге, Федора Горячева, Громова, Порт-Артурская, Станционная, Титова, проспект Дзержинского, Волочаевская, Каменское шоссе, улица Ползунова, Кирова, выезд с территории микрорайона «Плющихинский» на Гусинобродское шоссе, улицы Коминтерна, Доватора, Объединения, Краузе, Большевистская и Восход.