«Надеюсь, этот тетрис исправят»: новосибирский троллейбус сбил рогами светофор — видео

Горожане опасаются, что конструкция может упасть на машины Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











На левом берегу Новосибирска троллейбус сбил светофор — он болтается прямо над проезжающими машинами. Информация об этом появилась в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Светофор готовится упасть на проезжающие под ним автомобили на перекрёстке улиц Ватутина и Новогодняя, — говорится в сообщении канала.

Выяснилось, что светофор «рогами» повредил троллейбус, проезжавший через перекрёсток сегодня примерно в 6:30 утра. На видеозаписи регистратора попало, как это произошло.

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

Новосибирцы в комментариях образно высказываются на эту тему:

— Надеюсь этот тетрис быстро исправят, пока не упал на чью-то тачку, — беспокоится Алина.

НГС отправил запросы в Госавтоинспекцию и мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответов материал будет дополнен.