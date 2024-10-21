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Дороги и транспорт «Надеюсь, этот тетрис исправят»: новосибирский троллейбус сбил рогами светофор — видео

«Надеюсь, этот тетрис исправят»: новосибирский троллейбус сбил рогами светофор — видео

Теперь объект опасно болтается над улицей Ватутина

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2 комментария

Горожане опасаются, что конструкция может упасть на машины

На левом берегу Новосибирска троллейбус сбил светофор — он болтается прямо над проезжающими машинами. Информация об этом появилась в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Светофор готовится упасть на проезжающие под ним автомобили на перекрёстке улиц Ватутина и Новогодняя, — говорится в сообщении канала.

Выяснилось, что светофор «рогами» повредил троллейбус, проезжавший через перекрёсток сегодня примерно в 6:30 утра. На видеозаписи регистратора попало, как это произошло.

Новосибирцы в комментариях образно высказываются на эту тему:

— Надеюсь этот тетрис быстро исправят, пока не упал на чью-то тачку, — беспокоится Алина.

НГС отправил запросы в Госавтоинспекцию и мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответов материал будет дополнен.

Ранее НГС писал о том, как на левом берегу Новосибирска собралась пробка из-за сломанного светофора.

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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Новость городского масштаба, прямо достойная иноагентов 👎
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