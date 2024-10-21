«Надеюсь, этот тетрис исправят»: новосибирский троллейбус сбил рогами светофор — видео

На левом берегу Новосибирска троллейбус сбил светофор — он болтается прямо над проезжающими машинами. Информация об этом появилась в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
— Светофор готовится упасть на проезжающие под ним автомобили на перекрёстке улиц Ватутина и Новогодняя, — говорится в сообщении канала.
Выяснилось, что светофор «рогами» повредил троллейбус, проезжавший через перекрёсток сегодня примерно в 6:30 утра. На видеозаписи регистратора попало, как это произошло.
Новосибирцы в комментариях образно высказываются на эту тему:
— Надеюсь этот тетрис быстро исправят, пока не упал на чью-то тачку, — беспокоится Алина.
НГС отправил запросы в Госавтоинспекцию и мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответов материал будет дополнен.
Ранее НГС писал о том, как на левом берегу Новосибирска собралась пробка из-за сломанного светофора.